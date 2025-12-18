Het OKT van eind december zorgt voor de nodige zenuwen bij de beste schaatsers van Nederland, maar ex-tophockeysters Naomi van As en Ellen Hoog denken dat Jutta Leerdam deze week al flink wat spanning zal hebben. Haar verloofde Jake Paul stapt vrijdagnacht namelijk de ring in tegen Anthony Joshua.

Jake Paul vecht vrijdag op zaterdagnacht (Nederlandse tijd) het grootste gevecht uit zijn carrière. Waar hij in zijn boksloopbaan het voornamelijk opnam tegen mindere namen of tegen vechters waarvan hun toptijd ver achter hun lag, zoals Mike Tyson, treft hij deze week Joshua. De Brit werd in 2012 olympisch kampioen en was tussen 2017 en 2021 gedurende twee periodes de wereldkampioen in het zwaargewicht.

De twee olympische hockeykampioenen kijken enorm uit naar dat gevecht, maar vrezen wel een beetje voor Paul. "Joshua is gewoon een gigantisch grote gast die überhaupt nog niet eens gestopt is, dus die is nog hartstikke fit en twee keer zo groot als Jake Paul", vertelt Van As.

'Ik zou het wel spannend vinden...'

De oud-tophockeyster leeft ook mee met Leerdam door het gevecht: "Ik zou me zorgen maken als ik Jutta was. Ik zou het wel spannend vinden als mijn vriend tegen zo'n grote gozer moet matten." Hoog sluit zich daar volledig bij aan: "Zo, niet normaal man! Ik zou het echt spannend vinden."

Hoewel het gevecht waarschijnlijk veel kijkers zal gaan trekken, gaan ze allebei hun wekker er niet voor zetten. "Ik kan er niet naar kijken, ik hoop gewoon dat ze allebei niet te veel geslagen worden", zegt Van As.

Andere droom komt al uit

Leerdam is waarschijnlijk zelf niet aanwezig bij het gevecht. Precies een week na het duel van haar verloofde tegen Joshua moet ze zelf namelijk aan de bak in Thialf bij het OKT. Daar moet Leerdam op de toppen van haar kunnen presteren om zich te plaatsen voor de Spelen in Milaan. De topschaatsster hoopt in Italië haar grote droom van olympisch goud te voltooien.

Hoewel de spanning dus stijgt, kwam voor Leerdam deze week wel al een droom uit. Ze mag zich sinds deze week namelijk een officiële Nike-atlete noemen. Eerder werkte ze al eens samen met het merk, maar nu is ze dus echt één van de gezichten van het bedrijf.

