Nog één nachtje slapen en dan betreden YouTuber Jake Paul en meervoudig bokskampioen Anthony Joshua de ring. Toch kan de verloofde beter niet op komen dagen. "Ik denk dat het echt gevaarlijk is voor zijn algehele gezondheid."

Puur kijkend naar de carrières is Joshua met afstand de favoriet. Hij was in het verleden twee keer wereldkampioen zwaargewicht én won in 2012 de olympis che titel. De 36-jarige Engelsman is ook ruim een kop groter en weegt meer, al heeft hij voor dit gevecht wel een limiet gekregen van 111,1 kilogram. Pauls boksloopbaan staat daarentegen nog in de kinderschoenen. De Amerikaan bokste vooral tegen uitgerangeerde vechters. Vorig jaar was hij het toen 58-jarige boksicoon Mike Tyson de baas.

'Ik weet hoe hard Joshua slaat'

Jake Paul zou zich onmiddellijk moeten terugtrekken uit de meest controversiële bokswedstrijd van het jaar. Dat is de stelling die de Zweedse bokser Otto Wallins krijgt voorgelegd in Sportbladet. Daar is de Zweed het mee eens. "Ik denk dat het echt gevaarlijk is voor zijn algehele gezondheid", is Wallins van mening.

Wallins denkt dat de kracht van Joshua te veel is voor Paul. De Zweed kan het weten, hij bokste in het verleden tegen de Engelsman. "Ik weet hoe hard hij slaat en hoe hij Francis Ngannou knock-out sloeg. En Ngannou is een grotere, sterkere kerel - en een betere vechter - dan Jake Paul. Dus hij kan echt zwaar geblesseerd raken. Van alle tegenstanders slaat Joshua verreweg het hardst", schetst Wallins.

Volgens de Zweed is Joshua ook uit op revanche, na zijn nederlaag vorig jaar tegen Daniel Dubois. "Jake zal proberen te overleven. Maar zodra Joshua hem in de hoek drijft, hem raakt en combinaties uitvoert, zal hij hem knock-out slaan. Logischerwijs zal het niet langer dan de eerste ronde duren", denkt Wallins.

'Als ik hem versla, ben ik degene die lacht'

Paul zelf is blij dat de hele wereld tegen hem is. "Dat is precies wat ik hier doe. Daarom vind ik het zo leuk. Ik heb de wereld in mijn macht. Ik heb hem precies waar ik hem wil hebben. Ik heb de bokswereld precies waar ik hem wil hebben. En als ik hem volgende week vrijdag versla, ben ik degene die lacht", zei hij in een dubbelinterview met Joshua.

Gevecht te zien op Netflix

De vechtavond begint omstreeks 02.00 uur Nederlandse tijd van vrijdag op zaterdag. Paul en Joshua worden niet eerder dan 04.30 uur verwacht. Het spraakmakende gevecht wordt gestreamd op Netflix, waar de populaire sportpresentatrice Kate Scott de avond aan elkaar praat.

Voor de veelbesproken partij hebben de organisatoren, waaronder Netflix, heel wat geld klaargelegd. Beide vechters gaan ongeacht het resultaat naar huis met liefst 60 miljoen euro. Door verschillende bonussen kan dat bedrag nog flink oplopen.