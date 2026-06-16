Ilia Topuria kreeg het maandag (Nederlandse tijd) zwaar te verduren tijdens UFC Freedom 250. De Spaans-Georgische vechter verloor van Justin Gaethje nadat de Amerikaan ongenadig hard op zijn gezicht intimmerde. De hoek van de tot dan toe ongeslagen kampioen stopte de partij, waarna Topuria naar het ziekenhuis moest. De UFC-vechter heeft voor het eerst van zich laten horen.

De ambulance moest worden voorgereden bij het Witte Huis om de 29-jarige Topuria met enige spoed naar het ziekenhuis te krijgen. Er werd gevreesd voor zijn gezondheid en dat was niet gek. Hij was onherkenbaar beschadigd door de rake klappen van Gaethje. Zijn gezicht was zwaar gehavend. "Justin, gefeliciteerd", begint Topuria op Instagram. "Je zei dat je mijn gezicht zou tekenen en dat heb je gedaan."

'Geen smoesjes'

"Je ontnam me mijn zicht in mijn rechteroog in de eerste ronde en aan het einde van de tweede ronde was ook het zicht uit mijn linkeroog verdwenen. Maar: geen smoesjes. Ik had een van de beste voorbereidingen van mijn leven en was scherp en klaar voor dit gevecht. Dit keer was het jouw avond. Dat is de aard van deze sport. Winst en pijn gaan gepaard."

Topuria weet zeker dat hij 'sterker, wijzer en veel gevaarlijker' terugkomt van deze partij. "Ik zal herstellen en rusten en geloof mij maar: het verhaal tussen ons is nog verre van over. We zullen onze rematch krijgen", richt hij zich tot Gaethje. Zijn post op Instagram verzamelde binnen twaalf uur bijna vier miljoen likes en ruim 135.000 reacties.

Voetballer Gerard Deulofeu eert 'zijn koning' en krijgt daar ook al 75.000 likes voor. Ex-topwielrenner Alberto Contador steekt zijn landgenoot ook een hart onder de riem. 'Ilia mijn vriend, hier word je nog sterker van, het verhaal gaat verder. Je bent groot!, schrijft hij.

Gaethje, die de kampioensriem afpakte van Topuria, liet nog weinig van zich horen. Alleen op Instagram Story maakte hij een trotse foto van zijn twee UFC-riemen. Hij zorgde met het verslaan van de Spaans-Georgische vechter voor een sensatie in Washington. Om het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten te vieren én zijn eigen tachtigste verjaardag, had president Donald Trump in de tuin van het Witte Huis een octagon laten bouwen. Daar organiseerde hij in samenwerking met de UFC zeven gevechten. Gaethje maakte de speciale avond compleet.

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