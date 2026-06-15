Ilia Topuria heeft zondagnacht met een ambulance het Witte Huis moeten verlaten na zijn UFC-gevecht. De absolute superster verloor zijn lichtgewichttitel, zijn ongeslagen status en lijkt een zware blessures op te hebben gelopen. Topuria ligt een halve dag na zijn gevecht nog altijd in het ziekenhuis.

Topuria was voor zijn gevecht met Justin Gaethje de absolute superster van de UFC. De Spanjaard sloeg achter elkaar MMA-sterren Alexander Volkanovski, Max Holloway en Charles Oliveira knock-out. Topuria kreeg onder andere zijn eigen documentaire als nieuwe ster en hij werd het gezicht van de UFC-kaart op het Witte Huis. De superster verdedigde daar zijn titel tegen Gaethje. Topuria was de grote favoriet, maar het gevecht liep compleet anders dan gedacht.

Neergang van Ilia Topuria

Vanaf minuut 1 had Topuria het lastig tegen Gaethje, die hem bleef bestoken met klappen. Al in ronde één zat de Spanjaard onder het bloed op zijn gezicht en dat werd alleen maar erger. Topuria vocht als een leeuw voor wat hij waard is, maar de wonden in zijn gezicht belemmerden hem om zijn beste spel te laten zien. In de rust tussen de derde en vierde ronde was de scheidsrechter al dicht bij het stoppen van het gevecht. Toen mocht de superster echter nog door, maar na nog een ronde snoeiharde klappen van Gaethje gaf de hoek van Topuria aan dat hij niet meer verder kon.

De zelfverzekerde houding van Topuria leek hem de das om te hebben gedaan. Na zijn nederlaag is hij zijn kampioensriem, zijn ongeslagen record en zijn sterrenstatus in de UFC voorlopig kwijt. Direct nadat zijn hoek de handdoek in de ring gooide, werd Topuria door zijn broer en een medewerker de kooi uitgedragen. De Spanjaard werd direct in een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd en daar wordt onderzocht wat de schade is van zijn duel met Gaethje.

Gebroken oogkas

UFC-baas Dana White is niet positief als het gaat om de blessures van Topuria. Op de persconferentie na het gevecht vertelt de steenrijke promotor dat het gezicht van de ex-kampioen 'een rotzooi' is en dat hij de kans heel groot is dat zijn oogkas is gebroken. White raadt Topuria aan om eerst uit te rusten en bij te komen alvorens hij aan een nieuwe partij gaat denken.

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