UFC-vechter Daniel Rodriguez heeft naar buiten gebracht dat hij weer een vrij man is. Niet veel mensen wisten het, maar de Amerikaan zat de afgelopen acht maanden vast in een gevangenis in het Mexicaanse Tijuana.

Rodriguez vocht voor het laatst in juli van vorig jaar. Toen nam hij het op tegen publieksfavoriet en ex-tegenstander van Reinier de Ridder, Kevin Holland. Rodriguez won, maar hij keerde lange tijd niet terug in de UFC-kooi. Nu is dus bekend waarom D-Rod geen gevecht aannam. De Amerikaanse vechter zat vast en kon daardoor geen partijen draaien.

Trainen in de gevangenis

Waarom Rodriguez vast zat, is niet bekend gemaakt, maar het weltergewicht is wel door blijven trainen. Op beelden die hij deelt op zijn Instagram is te zien dat hij vanuit de gevangenis gewoon is blijven trappen en stoten. Voor de ranking van Rodriguez heeft zijn tijd in de gevangenis niet uitgemaakt. Sterker nog, door nederlagen van de vechters boven hem is D-Rod van plek 15 naar plek 14 geklommen op de ranglijst van het weltergewicht. Islam Makachev is op dit moment kampioen in die divisie.

Rodriguez laat weten klaar te zijn voor een terugkeer in de UFC-kooi. "Acht maanden opgesloten in een kooi in Tijuana, maar mijn mindset is nooit kapot gegaan. Ik heb alles gedaan om scherp te blijven voor mijn terugkeer in de UFC. Verwacht een hongerige en meer gefocuste versie van mij. Ze hebben geprobeerd alles van me af te nemen en nu is het tijd voor een comeback. Ik wil jullie het monster laten zien dat de gevangenis gecreëerd heeft. Ik ben een vrij man vanaf vandaag", plaatste Rodriguez als tekst bij trainingsbeelden vanuit de gevangenis.

Nederlanders in de UFC

De kans dat Rodriguez spoedig tegen een Nederlander zal komen in de UFC is erg klein. De Amerikaan vecht op weltergewicht, terwijl de enige twee Nederlanders een of meer divisies hoger zitten. Yousri Belgaroui is op dit moment op een winstreeks van twee in middelgewicht en Reinier de Ridder heeft na zijn nederlaag tegen Caio Borralho de overstap gemaakt naar licht zwaargewicht.