De Nederlandse UFC-vechter Reinier de Ridder weet nog van geen opgeven, ook niet na zijn verloren partij van afgelopen weekend tegen Caio Borralho. Het middengewicht gaat zelfs een stapje verder en daagt zichzelf en zijn lichaam uit om een gewichtsklasse omhoog te gaan. Dat maakt hij op Instagram bekend.

De Ridder loopt in Amerika in zijn gym rond om donuts uit te delen aan zijn sparringspartners en gymgenoten. Veel van die gasten willen niks van het suiker- en vetrijke eten weten, terwijl sommigen het bij een hapje of een halve houden. Ze raden De Ridder ook allemaal af om donuts uit te delen en te eten, maar hij vertelt een paar minuten later waarom hij dat doet.

Nieuwe gewichtsklasse

"Ik heb jullie groot en sterk nodig, want ik ga een gewichtsklasse omhoog en ga naar 205 pounds", zegt hij, waarna dat besluit met gejuich en bewondering begroet wordt. De Ridder gaat dus verder in het lichtzwaargewicht bij de UFC en laat het middengewicht voor nu achter zich. In 2025 maakte hij een dusdanige opmars in die divisie, dat een titelgevecht lonkte. Totdat een nederlaag in het zicht van de haven roet in het eten gooide.

Negen kilo zwaarder

Om aan de regels qua gewicht te voldoen, zal De Ridder de komende tijd liefst negen kilo aan moeten komen om bij de UFC in de voor hem nieuwe klasse uit te mogen komen. Voor titelgevechten moeten vechters onder de 93 kilo moeten blijven. Voor 'gewone' partijen in het lichtzwaargewicht mag er uitgeweken worden naar 93,4 kilo. Recente tegenstander Borralho dankt De Ridder voor hun tijd samen in het middengewicht: "Een eer om met jou de octagon te delen. Niks dan liefde voor jou, pak ze bij de lichtzwaargewichten", schrijft hij bij de Instagram-post van de Nederlander.

Jon Jones en Alex Pereira

Jon Jones was jarenlang de kampioen in de gewichtsklasse. Tussen 2011 en 2015 en 2018 en 2020 hield hij de riem in zijn bezit. Sinds hij stopte bij de UFC heeft Alex Pereira de titel overgenomen en verdedigde de Braziliaan de titel al een keer tijdens UFC 300. Pereira denkt er op zijn beurt weer over na om naar de zwaargewichten over te stappen, waardoor de titel weer vrij zou komen voor een nieuwe contender.