Een UFC-gevecht tussen Maycee Barber en Alexa Grasso heeft zaterdagnacht voor angstige momenten gezorgd bij fans en toeschouwers. Tijdens het duel ging het gruwelijk mis, waarna medisch personeel snel moest ingrijpen. Wat begon als een spannend gevecht eindigde in een nachtmerrie, toen Barber roerloos in de kooi bleef liggen en iedereen even de adem inhield.

Halverwege de eerste ronde van het duel in de vlieggewichtklasse sloeg Grasso toe met een harde linkerhoek. Barber werd vol geraakt en zakte direct door haar benen, waarna ze zwaar aangeslagen op het canvas belandde. De klap leek haar direct buiten westen te brengen.

Grasso liet niets aan het toeval over en dook bovenop haar tegenstander om het gevecht af te maken. Ze zette een verwurging in terwijl Barber nauwelijks nog reageerde, wat leidde tot zorgwekkende taferelen in de kooi.

Angstaanjagende knock-out

Scheidsrechter Mike Beltran greep snel in en legde het gevecht stil om verdere schade te voorkomen. Barber oogde volledig gedesoriënteerd en leek korte tijd buiten bewustzijn. Ze greep nog naar het been van de arbiter, waarna ze voorzichtig op haar rug werd gelegd.

Medisch personeel kwam direct de kooi in om haar te behandelen, terwijl het publiek de adem inhield. Grasso vierde na afloop haar overwinning bewust ingetogen en keek toe hoe haar tegenstander werd nagekeken.

'Performance of the Night'

Na afloop reageerde Grasso opgelucht, ondanks het brute gevecht. "Ik ben terug. Zonder blessures ben ik anders", liet de Mexicaanse weten. "Ik heb hier heel hard voor gewerkt en wilde deze wedstrijd per se winnen."

Voor Grasso betekent de overwinning een belangrijke stap na een mindere periode. De voormalige kampioen, die in 2023 nog de titel veroverde, liet zien weer op niveau te zijn en werd beloond met een bonus voor 'Performance of the Night'. Over de toestand van Barber werd na afloop gemeld dat ze bij kennis was en werd behandeld door medisch personeel, al zorgden de beelden voor grote zorgen bij fans.

Nederlands succes

Op dezelfde UFC-avond was er ook succes voor Nederland. Yousri Belgaroui maakte indruk door de tot dan toe ongeslagen Mansur Abdul-Malik knock-out te slaan. De 33-jarige Amsterdammer besliste het gevecht diep in de derde ronde met een harde knie, waarna de scheidsrechter direct ingreep.

Voor Belgaroui was het alweer zijn tweede overwinning in korte tijd, waarmee hij zich nadrukkelijk in de kijker vecht bij de UFC-top. Met twee knock-outs op rij lonkt een gevecht tegen een tegenstander uit de top van de divisie, terwijl Nederland zo naast de schrik rond Barber ook een sportief hoogtepunt kende op dezelfde avond.