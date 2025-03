Waarom de tegenstander van Rico Verhoeven pas geleden een contract bij de UFC weigerde

Rico Verhoeven neemt het bij Glory 100 op tegen Artem Vakhitov voor de wereldtitel. De Nederlander is fan van de Rus, die een enigszins opvallend vechtverleden heeft. Zo stond hij een paar maanden terug nog op het punt om een contract in de UFC te tekenen.

Vakhitov is er al sinds jaar en dag bij. Zo vocht hij in 2013 al bij Glory 9 tegen de Nederlands-Kaapverdiaanse Luis Tavares. De Rus bleef tot en met 2021 - hoewel hij hier en daar een uitstapje maakte - bij de kickboksorganisatie. Vakhitov sloot af met een zege op Alex Pereira bij Glory 78 en is daarmee de laatste kickbokser die de Braziliaan wist te verslaan.

Na de winst op Pereira zwerfde Vakhitov wat rond. Hij vocht eens voor de Muaythai Factory in Rusland en daarna voor wat onbekendere partijen in Kyrgyzstan en Kazachstan. Totdat hij op 8 oktober 2024 opeens bij Dana White's Contenders Series opduikt. Daar wint hij al in de eerste ronde van Islem Masraf.

'Ik ben een prijsvechter'

Dana White heeft genoeg gezien en biedt hem een contract aan om in de UFC te gaan vechten. Maar dan gaat het mis. "Natuurlijk was ik blij dat ik mijn gevecht won en ik een contract aangeboden kreeg", zegt Vakhitov tegen MMA-journalist Damon Martin. "Ze konden me alleen maar het standaardaanbod geven dat alle DWCS-deelnemers geven."

"Mijn team probeerde nog te onderhandelen, maar die ruimte was er niet. Ik respecteer hun aanpak, maar ik ben een prijsvechter. Ik heb een familie om te onderhouden. Deelnemen aan de UFC was een geweldige kans voor mij, maar het financiële plaatje klopte niet. Dus ik heb het aanbod beleefd afgewezen."

Titelgevecht

En dus keert Vakhitov na vier jaar terug bij Glory, waar hij meteen voor de titel mag gaan vechten. Zijn tegenstander is niet de minste: Verhoeven heeft de wereldtitel al sinds 21 december 2013 in handen, toen hij van Peter Aerts won. Sindsdien heeft The King of Kickboxing zijn gordel al twaalf keer met succes verdedigt.