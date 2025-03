Rico Verhoeven zorgt voor hilariteit met speciaal verzoek: 'Kun je alsjeblieft al mijn stress wegnemen?'

Het leven van een topsporter kent zijn uitdagingen, en dat weet Rico Verhoeven als geen ander. De kickbokser brengt ontelbare uren door in de gym en zoekt na afloop graag de rust thuis op. Toch blijkt dat in huize Verhoeven niet altijd even makkelijk. Daarom richt ‘The King of Kickboxing’ een bijzondere vraag tot boven: 'Kun je alsjeblieft al mijn stress wegnemen?'

Naast zijn carrière in de ring bouwt Verhoeven ook aan zijn toekomst als acteur. Zijn talent voor de camera toont hij regelmatig op Instagram met humoristische video’s. In een recente post richt Verhoeven zich op ludieke wijze tot god, terwijl zijn jongste dochter met veel enthousiasme flink kabaal maakt op de piano.

'Kun je alsjeblieft al mijn stress wegnemen?'

Ondertussen schiet zijn zoon Vince enthousiast met een Nerf-gun door het huis, wat de chaos compleet maakt. Zichtbaar overweldigd door de drukte richt Verhoeven zich zittend op zijn knieën tot hogere machten. "Lieve God, kun je alsjeblieft al mijn stress wegnemen?", vraagt de 35-jarige kickbokser zich hardop af.

Kort na het uitspreken van zijn wens lijkt Verhoevens oproep te worden verhoord. Een luid geluid galmt door het huis, waarna het hele gezin plotseling ter aarde stort. Verhoeven kijkt verbaasd om zich heen, maar kan zijn geluk niet op: eindelijk is de rust in huis teruggekeerd. "Wie herkent dit gevoel?" schrijft hij bij zijn bericht, waarmee hij de lachers meteen op zijn hand krijgt.

Titelgevecht tegen nog onbekende tegenstander

Verhoeven gaat in juni zijn titel verdedigen, maar zijn tegenstander blijft voorlopig een mysterie. Twee namen worden echter nadrukkelijk genoemd: Jairzinho Rozenstruik en Artem Vakhitov. Beide vechters zijn geen onbekenden in de vechtsportwereld. Rozenstruik, die al naam heeft gemaakt in de MMA-scene, zou met een overstap naar kickboksen een nieuwe uitdaging aangaan. Vakhitov daarentegen is een voormalig wereldkampioen in het lichtzwaargewicht en heeft al bewezen over uitstekende kickboksvaardigheden te beschikken.

Voor Verhoeven wordt het aankomende titelgevecht een boeiende uitdaging, ongeacht wie van de twee als tegenstander wordt aangekondigd. Of het nu de explosieve Jairzinho Rozenstruik is of de technisch sterke Artem Vakhitov, beide vechters beloven een spannende strijd te leveren. Fans kijken reikhalzend uit naar de officiële bevestiging van zijn opponent, terwijl Verhoeven zich voorbereid op een volgende stap in de nadagen van zijn imposante carrière