Dit is de tegenstander van Rico Verhoeven bij Glory 100: 'Het is een geweldige naam'

De tegenstander van Rico Verhoeven tijdens Glory 100 is bekend. De naam ging al even rond en nu is het officieel bekend: de 33-jarige Rus Artem Vakhitov stapt met de regerend wereldkampioen in de ring om de titel in het zwaargewicht.

,,Het is een geweldige naam. Wat het voor mij spannend maakt, is dat deze tegenstander iemand is alsof ik in de spiegel kijk", zei Verhoeven eerder al bij The Ariel Helwani Show.

Meest formidabele tegenstander

"Hij heeft veel van de kwaliteiten die ik ook heb. Hij is een van de meest formidabele tegenstanders die ik in tijden heb gehad dus ik krijg mijn handen er vol aan.”

Ook Marshall Zelaznik, de CEO van Glory verwacht een spectaculair gevecht. “Ze zeggen dat stijl een gevecht maakt. Met Artems discipline, snelheid en slimmigheden tegenover Rico's kracht, uithoudingsvermogen en ervaring, belooft het een geweldig duel te worden."

Oude bekende van Glory

De bekende vechtsportjournalist Tim Wheaton kwam vorige week al met het nieuws dat Glory in gesprek is met de Russische vechter over een titelpartij in het zwaargewicht. Vakhitov werd in 2022 ontslagen door de organisatie, door de oorlog in zijn thuisland Rusland. Daarna vocht hij onder andere in de Dana White Contender Series, waardoor hij een UFC-contract verdiende. Toch gaat Vakhitov nu terug naar Glory.

Vakhitov is bij Glory een bekende naam. Zo won de Rus van de iconische UFC-vechter Alex Pereira. Toch is er ook veel kritiek op een mogelijke partij tussen Vakhitov en Verhoeven. De mogelijke opponent van The King of Kickboxing is geen natuurlijke zwaargewicht. Vakhitov vecht al zijn hele leven op licht zwaargewicht en daarom vinden veel mensen dat Verhoeven aan grote namen in zijn eigen divisie voorbij gaat.

Titelgevecht

Als Verhoeven zijn titel tegen Vakhitov met succes verdedigt, dan is volgens Verhoeven de eindwinnaar van de vijf Last Heavyweight Standing-toernooien zijn volgende tegenstander om de wereldtitel. De eerste van die reeks vindt volgende week plaats, op zaterdag 5 april. In december is het laatste toernooi, waarin acht kickboksers strijden om de titel én is er dus een clash met Verhoeven.

De 35-jarige stond in december voor het laatst in de ring met Levi Rigters, Toen verdedigde hij voor de twaalfde keer met succes zijn zwaargewichttitel.