Groot nieuws over jubileumgevechten Glory 100: Rico Verhoeven krijgt voorgerecht op tweede dag

Glory heeft besloten om van de jubileumgevechten tijdens Glory 100 maar meteen een tweedaagse te maken. Zo krijgt de terugkeer van Rico Verhoeven op 14 juni een lekker voorgerecht, met een volledige fightcard op vrijdag 13 juni. De kickboksorganisatie heeft daarvan de eerste partij bekendgemaakt.

Glory 100 wordt dus een tweedaags toernooi, met gevechten op vrijdag én zaterdag in Ahoy Rotterdam. De Nederlandse fans kunnen zich dus gaan opmaken voor veel extra spektakel. Deze week kwam naar buiten tegen wie Verhoeven, de regerend wereldkampioen bij de zwaargewichten, het op gaat nemen op zaterdag. Het wordt de dertiende keer dat hij zijn titel verdedigt.

Dit is de tegenstander van Rico Verhoeven bij Glory 100: 'Het is een geweldige naam' De tegenstander van Rico Verhoeven tijdens Glory 100 is bekend. De naam ging al even rond en nu is het officieel bekend: de 33-jarige Rus Artem Vakhitov stapt met de regerend wereldkampioen in de ring om de titel in het zwaargewicht.

Tarik Khbabez

Op vrijdag 13 juni zet Glory Tarik Khbabez in de ring voor een ander main event. Zijn tegenstander wordt daar Sergej Maslobojev. Hij is de voormalig kampioen bij de lichtzwaargewichten en gaat het opnemen tegen de regerend kampioen. Het is niet bekend of het ook een titelgevecht wordt. Khbabez verdedigde eind 2024 zijn kampioensriem met succes tegen zijn eeuwige rivaal Donegi Abena.

Tarik Khbabez spot met Rico Verhoeven na nieuwe wereldtitel: 'Hij praat te veel' Tarik Khbabez is en blijft de wereldkampioen lichtzwaargewicht bij Glory. De Marokkaan verdedigde voor het eerst zijn titel, en deed dat met succes. Na vijf loodzware rondes bleef hij Donegi Abena de baas. Daarna richtte Khbabez zich tot Rico Verhoeven, de wereldkampioen bij het zwaargewicht.

Sergej Maslobojev

Maslobojev en Khbabez vochten in 2022 tegen elkaar en de inmiddels 37-jarige Litouwer won toen nipt van de Marokkaan en pakte de vrijgekomen titel bij de lichtzwaargewichten. Sindsdien verloor hij zijn riem en zakte hij op de ranglijst. In juni 2024 vocht Maslobojev tijdens de Grand Prix, waarin hij op controversiële wijze verloor van publiekslieveling Bahram Rajabzadeh, die een kopstoot uitdeelde maar niet gediskwalificeerd werd.

'Volgende keer neem ik een mes mee': bizarre uitspraken na omstreden opgave in Glory Grand Prix Bahram Rajabzadeh plaatste zich voor de finale van de Glory Grand Prix voor lichtzwaargewichten in Ahoy door Sergej Maslobojev te verslaan. De Litouwer bloedde uit zijn lip.

Last Heavyweight Standing

Naast dat Glory 100 dus over twee dagen uitgesmeerd gaat worden en er al twee verschillende gevechten op de fightcards staan, kondigde de internationale kickboksorganisatie ook meteen aan dat tijdens Glory 100 de afronding van het 'Last Heavyweight Standing'-toernooi van 5 april plaatsvindt. Eerst vechten 32 zwaargewichten tegen elkaar tijdens Glory 99, waarna de 16 winnaars over 4 minitoernooitjes van 4 vechters verdeeld gaan worden. Ook daar komen weer 4 winnaars uit.

Glory maakt partijen bekend voor Last Heavyweight Standing-toernooi: lastige loting voor Tariq Osaro Glory heeft de officiële loting voor het Last Heavyweight Standing-toernooi bekendgemaakt. Op 5 april vinden alle eerste gevechten van de 32 deelnemers plaats en onder anderen Tariq Osaro heeft een lastige loting.

Jamal Ben Saddik

Aan dat enorme zwaargewichttoernooi doet Levi Rigters niet mee. Ook Verhoeven en zijn komende tegenstander zijn er logischerwijs niet bij. Een grote naam die wel hoopt op Glory 100 te verschijnen als een van de winnaars, is de veelbesproken Belgische Marokkaan Jamal Ben Saddik. Hij kan dus op dezelfde avond als rivaal Verhoeven in actie komen tijdens de jubileumgevechten, maar dus niet tegen elkaar.