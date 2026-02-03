AZ en FC Twente beleven een moeizaam seizoen in de Eredivisie en richten hun pijlen daarom nu óók op het bekertoernooi. In Alkmaar staat een alles-of-nietsduel op het programma, waarin een plaats bij de laatste vier én een eerste stap richting een finale in De Kuip op het spel staat. De aftrap is om 20.00 uur; volg het duel hier live.

Onrustige tijd bij AZ

AZ kent een onrustige periode na de winterstop. Ze begonnen met een nipte 1-0 zege op FC Volendam, waarna Ajax in de KNVB Beker genadeloos met 6-0 werd weggevaagd. Die euforie was van korte duur: drie dagen later ging AZ in Zwolle terecht met 3-1 onderuit tegen PEC. Het bleek het laatste duel van Maarten Martens als hoofdtrainer; hij werd een dag later ontslagen.

Onder zijn opvolging volgde een 1-1 gelijkspel tegen Excelsior en een zwaarbevochten 0-1 zege bij Telstar dankzij een late treffer. Afgelopen zaterdag kreeg AZ echter opnieuw een harde tik te verwerken, want tegen NEC kwam de ploeg nauwelijks in het stuk voor en werd met 1-3 verloren.

Ongeslagen status FC Twente

FC Twente verkeert al veertien wedstrijden op rij in ongeslagen staat in alle competities, maar toch overheerst geen volledige tevredenheid. In 2024 werden zeges geboekt op FC Utrecht (beker) en Heracles Almelo (competitie), terwijl punten werden verspeeld tegen PEC Zwolle, Excelsior en NAC Breda. De Tukkers houden zich vast aan het spel dat over het algemeen goed is, ook al blijven de resultaten soms achter. In dat opzicht oogt AZ een stuk grilliger.

Bekerprestaties uit het verleden

AZ heeft de afgelopen jaren regelmatig een hoofdrol opgeëist in de KNVB Beker. De laatste bekerwinst dateert van 2013, maar de Alkmaarders stonden in 2016/2017, 2017/2018 en 2024/2025 wél in de finale. Voor FC Twente is een finaleplek een hele tijd geleden. De laatste keer dat de Tukkers in de finale stonden is alweer in het seizoen 2010/2011.

Voor beide clubs geldt dat de KNVB Beker dit seizoen echter een realistische route is naar eremetaal en Europees voetbal, waardoor het toernooi hoog op de prioriteitenlijst staat.

KNVB Beker

De wedstrijd tussen AZ en FC Twente is het begin van de kwartfinale van de KNVB Beker. Woensdag en donderdag zijn de bekerkrakers van onder meer PSV, NEC en Go Ahead Eagles.