FC Twente draait een moeizaam seizoen, maar er is één groot lichtpuntje: Bart van Rooij. Op de laatste dag van de transfermarkt kwam plots Wolverhampton Wanderers op de lijn bij technisch directeur Jan Streuer voor de diensten van de 24-jarige Van Rooij. "Dat geeft weinig vertrouwen", stelt Streuer bij ESPN.

FC Twente haalde Van Rooij in de zomer van 2024 naar Enschede. De rechtervleugelverdediger maakte furore bij NEC en wilde dolgraag een stap omhoog zetten. Bij FC Twente maakt hij een overweldigende indruk met drie goals en tien assists in anderhalf seizoen. Het zorgt ervoor dat Wolverhampton Wanderers naar verluidt tien miljoen euro over had voor Van Rooij.

Vertrek niet im frage

De 74-jarige Streuer, die na dit seizoen het stokje overdraagt aan Erik ten Hag, liet zich niet verleiden door een gigantische bod van Wolves. Hij was zelfs verbaasd door de late actie van de hekkensluiter van de Premier League. "Hoe kom je erop om dat op de laatste dag te doen? Dan weet je dat het een probleem kan geven om dat zo laat te doen."

De Tukkers hebben Guilherme Peixoto nog achter de hand, maar daar is men in Enschede absoluut nog niet van overtuigd. Bovendien is Van Rooij één van de belangrijkste spelers in de ploeg van John van den Brom. "Wij kunnen het ons niet veroorloven om één van onze beste spelers te laten gaan. Dat geeft weinig vertrouwen. Het was een behoorlijke aanbieding, dat klopt."

'Spelers zijn altijd geïnteresseerd'

De technisch eindverantwoordelijke van FC Twente kan zich goed voorstellen dat Van Rooij graag die kant op was gegaan, maar het was simpelweg geen optie. "De spelers zijn altijd geïnteresseerd als ze veel meer kunnen verdienen, maar het moet wel passen. Wij moeten zorgen dat het voor de club goed is en dat zou dit niet zijn geweest. Aan het einde van het seizoen komen er nog wel meer clubs", verwacht Streuer, die dinsdagavond gewoon op Van Rooij kan rekenen bij de bekerkraker tegen AZ. De aftrap is om 20.00 uur in het AFAS Stadion.