AZ is de eerste halve finalist in de Eurojackpot KNVB Beker. De Alkmaarders beleven in héél moeizaam seizoen, maar waren in eigen huis wel te sterk voor FC Twente. De Tukkers moesten uiteindelijk na de verlenging hun hoofd buigen voor AZ. Troy Parrott schoot zijn ploeg naar de volgende ronde: 2-1.

FC Twente en AZ wilden direct vanaf het begin stormen, maar de Alkmaarders waren meteen effectief. Troy Parrott legde de bal met zijn hoofd uitstekend breed op de vrijstaande Matej Sin, die de bal met de binnenkant van de voet via de paal achter FC Twente-doelman Lars Unnerstall werkte: 1-0.

In de vrieskou in het AFAS Stadion was het daarna vooral een wedstrijd tussen twee ploegen zonder vertrouwen. Zowel AZ als FC Twente leverden de ene na de andere bal in, maar het waren voor de bezoekers uit Enschede die de nodige kansen kregen op de gelijkmaker. Zoals vaker dit seizoen stond het vizier opnieuw niet op scherp bij de ploeg van John van den Brom. Onder meer Kristian Hlynsson, Daan Rots en Sondre Orjasaeter lieten het na om de stand gelijk te trekken.

Gelijkmaker afgekeurd

FC Twente dacht enkele minuten na rust al op gelijke hoogte komen, maar de goal van Mats Rots werd afgekeurd. De jongeling, samen met zijn broer betrokken bij acht van de laatste twaalf doelpunten, scoorde uit de rebound de 1-1. De VAR stak daar echter een stokje voor, want Rots stond vlak voor goal buitenspel. Na ruim een uur spelen was het wél raak. Kristian Hlynsson knikte van dichtbij binnen uit een voorzet Sondre Orjasaeter: 1-1.

Verlenging nodig voor winnaar

Beide ploegen kregen na de gelijkmaker nog een aantal behoorlijke kansen voor de winnende goal, maar uiteindelijk wisten ze het net niet te laten bollen. In de zevende minuut van de verlenging gingen de AZ-fans volledig uit hun plaat door de belangrijke treffer van Troy Parrott. De Ierse topschutter schoot de bal kiezelhard tegen de touwen: 2-1. De VAR keek nog wel even naar buitenspel, maar daar was geen sprake van.

Slotoffensief FC Twente overleefd

AZ kwam in de slotfase van de verlenging nog héél goed weg. Dankzij een slotoffensief kreeg Daouda Weidmann de bal voor zijn voeten, maar zijn poging werd nog net uit het doel getikt. De rebound was voor Sam Lammers, maar opnieuw had de spits geen geluk in zijn afwerking. De bal kon vervolgens ternauwernood weggeschoten worden. Daarmee was het doek ook gevallen voor FC Twente. Het eindigde in 2-1.

Bekerprestaties uit het verleden

AZ heeft de afgelopen jaren regelmatig een hoofdrol opgeëist in de KNVB Beker. De laatste bekerwinst dateert van 2013, maar de Alkmaarders stonden in 2016/2017, 2017/2018 en 2024/2025 wél in de finale. Voor FC Twente is het wederom géén succesvolle bekercampagne. De laatste keer dat de Tukkers in de finale stonden is alweer in het seizoen 2010/2011.