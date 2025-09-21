De grote Franse derby tussen Olympique Marseille en Paris Saint-Germain, die zondagavond op het programma stond, is uitgesteld vanwege de extreme weersomstandigheden in Marseille. Dat kan nog weleens voor wat commotie zorgen, gezien de nieuwe datum van de wedstrijd.

De kraker tussen Olympique Marseille en Paris Saint-Germain gaat vanavond niet door vanwege de barre weersomstandigheden. De wedstrijd, gepland voor de vijfde speelronde van de Ligue 1, is uitgesteld. De organisatie van de competitie maakte zondagmiddag de beslissing tot uitstel bekend, conform de geldende reglementen.

Ballon d'Or

De nieuwe datum voor de derby is vastgesteld op maandag om 21:00 uur, precies op hetzelfde tijdstip als de uitreiking van de Gouden Bal. In een officiële verklaring 'betreurt' Olympique Marseille het uitstel van de klassieker en laat weten dat de reeds gekochte tickets geldig blijven voor maandag.

Hoewel Ousmane Dembélé, de topfavoriet voor de prestigieuze prijs, geblesseerd is en mogelijk wel aanwezig kan zijn bij de ceremonie, geldt dat niet voor andere genomineerden. Denk aan de Portugese talenten Nuno Mendes en Vitinha, Achraf Hakimi, Fabián Ruiz en Khvicha Kvaratskhelia. Ook João Neves en Doué, die eveneens op de lijst staan, kampen met fysieke problemen.