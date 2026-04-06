Voor het aankomende WK voetbal hebben de fans van Oranje hun hoop gevestigd op Donyell Malen als het op goals aankomt. De spits is in topvorm en kreeg, op een sportief pijnlijke dag, positief nieuws over de toekomst bij zijn nieuwe club.

De sportief directeur van AS Roma, Frederic Massara, heeft namelijk bevestigd dat de van Aston Villa gehuurde topscorer Donyell Malen definitief zal worden overgenomen voor 25 miljoen euro. Daarnaast onthulde hij ook dat trainer Gian Piero Gasperini ook volgend seizoen aan het roer blijft.

'We hopen dan ook dat hij nog lang de spits zal zijn'

"Roma heeft een koopoptie en Malen doet het fantastisch, hij maakt een ongelooflijke impact in de Serie A. We hopen dan ook dat hij nog lang de spits van Roma zal zijn", verklaarde de Italiaan in een persbericht. De 27-jarige aanvaller maakte afgelopen winter de overstap van Engeland naar Italië. In de Serie A maakte de Oranje-international gelijk furore. In elf wedstrijden maakte hij zeven doelpunten. Dat resulteerde dat Malen, die eerder ook bij PSV en Borussia Dortmund speelde, in februari werd uitgeroepen tot 'Speler van de Maand' van de competitie. Zondagavond kende Malen echter een mindere wedstrijd met zijn AS Roma. Hij scoorde namelijk niet in de 5-2 nederlaag bij Inter.

"Natuurlijk balen we ook van de uitschakeling in de Europa League, maar we hadden dit seizoen geen concrete doelen gesteld. We zijn een gloednieuw project gestart met een uitzonderlijke coach die geweldig werk levert. We zijn blij dat we meestrijden om de vierde plaats en hopen tot het einde in de race te blijven. Ja, het is gegarandeerd dat Gasperini ook volgend seizoen blijft”, aldus Massara voor de nederlaag tegen Inter.

Crisis Italiaans voetbal

De sportief directeur van AS Roma kreeg ook de vraag hoe Italië de diepe crisis in het nationale elftal kan overwinnen, na het missen van het derde opeenvolgende WK. “In kritieke tijden zoals deze komen er altijd verschillende suggesties. Ik wil alleen zeggen dat het voetbal de afgelopen jaren enorm is veranderd. Als we die veranderingen begrijpen en actie ondernemen, zullen we vooruitgang zien. Maar als we deze veranderingen negeren, praten we over vier jaar weer over hetzelfde”, voegde Massara eraan toe.