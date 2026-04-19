Marie-Louise Eta wordt overspoeld met haatreacties na de teleurstellende nederlaag van Union Berlin tijdens haar debuut als trainster van de Bundesliga-club. De eerste vrouwelijke coach van een mannenploeg binnen de Bundesliga verloor met de Berlijnse ploeg in eigen huis met 1-2 van degradatiekandidaat Wolfsburg.

Op sociale media werden verschillende haatberichten geplaatst in de richting van Eta. De Duitse voetbalbond (DFB) besloot daarop in te grijpen en een vuist te maken tegen de discriminerende opmerkingen gericht aan de Union Berlin-trainster.

"De opmerkingen zijn onacceptabel. Ze zijn niet alleen gericht op één persoon, maar trekken waarden in twijfel die essentieel zijn voor onze sport: respect, eerlijkheid en gelijkheid", verklaarde DFB-vicepresident Celia Sasic zondag tegenover het Duiste nieuwsmedium T-Online.

Van luid applaus naar online haat

Aanvankelijk werd Eta's verschijning zaterdag vanuit de tunnel van Stadion An der Alten Försterei in Köpenick met luid applaus werd ontvangen. Maar toen het de trainster niet lukte om een nederlaag met haar ploeg te voorkomen overheersten vooral haatreacties in haar richting op sociale media. Haar club zag zich genoodzaakt direct op sommige hiervan te reageren, wat volgens Sasic "absoluut de juiste actie" was.

Sasic stelde dat de bond klaarstaat om deze golf van haat en soortgelijke berichten tegen Eta tijdens wedstrijden aan te pakken. Ook waarschuwde ze dat de DFB, indien nodig, deze berichten zal doorsturen naar het Openbaar Ministerie. "Als uniforme regel voor iedereen volgt de DFB elke wedstrijd zeer nauwlettend als het gaat om discriminatie of ongepast gedrag. We hanteren een nultolerantiebeleid voor seksistische of discriminerende incidenten", aldus de vicepresident van de DFB.

'zegt meer over de mensen die zulke dingen plaatsen'

Eta zelf gaf aan dat dergelijke zaken haar niet deren en dat ze zich professioneel op haar werk richt. "Dit gedrag zegt meer over de mensen die zulke dingen plaatsen dan over de mensen op wie ze gericht zijn", aldus de trainster van de Berlijnse ploeg. Haar aanwezigheid zaterdag leek belangrijker dan de wedstrijd zelf, waarin de bezoekers uit Wolfsburg de punten pakten en hoop koesteren op handhaving in de hoogste divisie. Wereldwijd spraken nieuwsmedia over de 'historische dag' in de bundesliga.