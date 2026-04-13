Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk heeft zich uitgesproken over de protesten van fans tegen de geplande prijsverhoging van voor tickets op Anfield.

De verdediger roept de clubleiding van de Merseysiders op om de groeiende onvrede onder de supporters niet te negeren. Hij benadrukt dat de fans het volste recht hebben om boos te zijn.

'Dit is voor niemand goed'

“Ik denk dat de fans het hart en de ziel van de club zijn”, aldus Van Dijk na de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Fulham afgelopen zaterdag . “Als zij zich zo voelen, dan is protesteren hun volste recht. Ik hoop dat ze tot een oplossing komen met de club. Deze zaken gaan mijn positie als aanvoerder van het team ver te boven. Maar mijn mening is dat onze fans de club zijn. Dat zijn ze altijd geweest, voor mijn tijd en na mijn tijd. Het is belangrijk dat deze zaken worden opgelost, want dit is voor niemand goed.”

Vorige maand kondigde de club aan de ticketprijzen de komende drie jaar te willen verhogen, in lijn met de inflatie. Dit betekent dat seizoenkaarten volgend seizoen tussen de 23 en 30 euro duurder worden, terwijl losse wedstrijdkaartjes met 2 tot 3 euro stijgen.

Protesten van fans

Dit leidde tot een woedende reactie van de Liverpool-fanorganisaties. Daarop stuurde Billy Hogan, de CEO van de 'Reds', een e-mail naar elke seizoenkaarthouder waarin hij het besluit verdedigde en uitlegde. Desondanks zette de fanvereniging ‘Spirit of Shankly’ de georganiseerde protesten voort tijdens de wedstrijden op Anfield, te beginnen met de thuiswedstrijd tegen Fulham op zaterdagavond.

Als onderdeel van de campagne ‘Geen pond in het stadion’ werden fans opgeroepen geen geld uit te geven in het stadion. Tegelijkertijd verwijderde de fangroep ‘Spion Kop 1906’ al hun spandoeken van de Kop-tribune, waarbij het enige overgebleven spandoek luidde: ‘Nee tegen ticketprijsverhogingen’. Dit werd in de eerste helft aan de voorkant van de tribune gehangen.

Kort daarna volgden spreekkoren gericht aan de eigenaren van Liverpool, de Fenway Sports Group, met leuzen als 'stop je prijzen in je reet' en 'gierige klootzakken, het is genoeg geweest.' Dinsdagavond speelt Van Dijk met zijn Liverpool de return-wedstrijd in de kwartfinale van de Champions League tegen PSG. De Engelse landskampioen kijkt echter tegen een 2-0 achterstand, opgelopen in Parijs, aan.