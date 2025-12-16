Ajax heeft van de KNVB een boete gekregen. De club wordt bestraft voor het vuurwerk dat in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen werd afgestoken door de fans op de tribunes.

De onafhankelijke aanklager betaald voetbal heeft Ajax een boete opgelegd van 15.000 euro. De Amsterdamse voetbalclub krijgt die straf doordat supporters vuurwerk afstaken tijdens de wedstrijd tegen Heerenveen op 1 november in de Johan Cruijff ArenA. Dat meldt de KNVB.

Scheidsrechter Jannick van der Laan stuurde de ploegen na ongeveer een half uur van het veld, omdat fanatieke fans van Ajax veel vuurwerk afstaken. De F-Side, de harde kern van Ajax, stond stil bij een 30-jarige fan die bij een vaarongeluk in het Westelijk Havengebied in Amsterdam om het leven was gekomen. De wedstrijd kon na een kwartier weer worden hervat.

Nog geen straf voor staking tegen FC Groningen

Zondag 30 november ging het opnieuw mis in de Johan Cruijff ArenA. Het duel tussen Ajax en FC Groningen werd na vijf minuten gestaakt toen fans van de harde supporterskern van de thuisploeg vuurwerk afstaken, ook voor een overleden supporter. Ook toen werd de wedstrijd tijdelijk gestaakt, maar toen het spel ruim een half uur later werd hervat, werd er opnieuw vuurwerk op het veld gegooid. Scheidsrechter Bas Nijhuis staakte de wedstrijd daarop definitief.

Het zware vuurwerk werd bij dat duel naar binnen gebracht door een nooduitgang te forceren. Het is nog niet bekend welke straf Ajax daarvoor krijgt.

Ajax greep zelf wel al in na dat incident. De club besloot dat de korte zijde waar de harde kern van de club normaal gesproken zit voor één wedstrijd gesloten zou blijven. Dat was afgelopen weekend het geval in De Klassieker tegen Feyenoord. Met een deels leeg stadion won Ajax wel met 2-0 van de aartsrivaal.

Alles over Vriendenloterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.