Ajax en de Johan Cruijff ArenA bereiden zich voor op een reeks aangiftes na het volledig ontspoorde duel tegen FC Groningen van afgelopen zondag. De club laat weten dat er inmiddels tien tot vijftien verdachten zijn geïdentificeerd naar aanleiding van het massale afsteken van vuurwerk, het forceren van een nooddeur en de daaropvolgende chaos. De ArenA zal uiterlijk begin volgende week officieel aangifte doen.

De beslissing is genomen na overleg met politie, gemeente en OM, meldt Ajax. De aangifte richt zich op meerdere strafbare feiten, waaronder huisvredebreuk, openlijke geweldpleging en brandstichting. De ArenA doet dat omdat er schade aan het stadion is ontstaan en de club slechts huurder is van het complex. Het totale schadebedrag wordt momenteel in kaart gebracht.

Opvallend: het gaat niet alleen om supporters die vuurwerk aanstaken. Ajax bevestigt dat ook fans zijn herkend die een nooddeur openwrikten, waardoor andere supporters zonder kaartje én met vuurwerk alsnog het stadion konden binnendringen. Volgens algemeen directeur Menno Geelen heeft dat direct bijgedragen aan het escaleren van de situatie.

Wedstrijd compleet ontspoord: duel na minuten gestaakt

Het duel tussen Ajax en FC Groningen werd al na iets meer dan vijf minuten stilgelegd, nadat de harde kern van de thuisploeg herhaaldelijk vuurwerk afstak ter ere van een overleden supporter. Scheidsrechter Bas Nijhuis stuurde beide teams van het veld en besloot de wedstrijd zelfs definitief te staken toen er kort na de hervatting opnieuw massaal vuurwerk werd afgestoken.

Pas dinsdagmiddag werd het duel uitgespeeld, dit keer zonder grote incidenten. Ajax won met 2-0 in een sfeerloze, lege ArenA dankzij doelpunten van Mika Godts en Aaron Bouwman. De sportieve schade bleef daarmee beperkt, maar de nasleep van het chaotische zondagavondduel is nog lang niet voorbij.

Ajax zonder harde kern tegen Feyenoord

Voor Ajax blijft de impact bovendien voelbaar in de komende weken. De club maakte eerder al bekend dat de volledige F-Side – de beruchte zuidtribune waar de ongeregeldheden begonnen – tijdens de eerstvolgende thuiswedstrijd gesloten blijft. Dat betekent dat Ajax uitgerekend de Klassieker tegen Feyenoord zonder harde kern zal moeten spelen. Bovendien gaat er een streep door de traditionele open training in aanloop naar de Klassieker, normaal een bomvol en sfeervol moment voor de achterban.

Daarna is de F-Side in principe weer toegankelijk, al hangt er nog een mogelijke extra straf boven de markt. De KNVB onderzoekt het incident nog en kan aanvullende sancties opleggen, los van de maatregelen die Ajax zelf al heeft uitgesproken.

Aanvullende veiligheidsmaatregelen

Begin vorige maand werd het thuisduel met sc Heerenveen ook al tijdelijk stilgelegd vanwege massaal vuurwerk in de F-Side. Het incident tegen Groningen staat daarmee niet op zichzelf, wat de druk vergroot op Ajax en de ArenA om structurele maatregelen te nemen. Volgens burgemeester Femke Halsema werken Ajax en de ArenA inmiddels aan een gezamenlijk plan van aanpak, waarin wordt gekeken naar aanvullende veiligheidsmaatregelen bij thuiswedstrijden.

