Het had afgelopen zondag een prachtige en emotionele voetbalavond voor Ajax-fan Peter moeten worden. De 84-jarige is ernstig ziek en had één laatste wens: nog naar een duel van Ajax. 'Fans' verstierden die droom door massaal vuurwerk af te steken, waardoor het duel gestaakt werd. Peter zou dinsdag speciaal een herkansing krijgen in het verder lege stadion, maar zover heeft het niet mogen komen.

Het restant van het duel tussen Ajax en Groningen werd dinsdag om 14.30 uur hervat. Dat gebeurde in een vrijwel leeg stadion, waar eigenlijk alleen personeel en een Ajax-icoon als Sjaak Swart welkom waren. De zieke Peter, die zijn droom zondag in duigen zag vallen, was ook speciaal door Ajax uitgenodigd om toch nog een wedstrijd van 'zijn' club mee te maken.

Zieke fan tóch niet aanwezig

De 84-jarige ligt in een hospice en maandag meldde de WensenAmbulance dat Ajax alles in het werk ging stellen om Peter in het lege stadion binnen te laten. Dat was oorspronkelijk ook de bedoeling, maar dinsdag meldde ESPN-commentator Sjors Blaauw vlak na het begin van de tweede helft dat Peter toch niet aanwezig was.

"Het meest verdrietige van dit hele gebeuren rond Ajax - FC Groningen is samen te vatten met de mededeling dat de fan die met de WensenAmbulance bij de wedstrijd van zondag aanwezig was en vandaag toestemming had om het duel bij te wonen, er niet bij is", gaf hij aan. De reden daarvan is bijzonder verdrietig. "Toen de ambulance arriveerde, bleek zijn conditie dusdanig verslechterd dat die laatste wens nooit meer in vervulling kan gaan."

Triest detail

Een ongelooflijk triest detail van deze toch al verziekte wedstrijd. "Eigenlijk past dan alleen stilte", zo vat Blaauw het samen. Peter zou samen met een vrijwilliger en een andere verpleegkundige het duel bijwonen. De vrijwilliger, André van der Gun liet maandag nog aan het NoordHollands Dagblad nog weten. "Het ergste is dat de wens van iemand die op sterven ligt, wordt afgenomen."

De wedstrijd tussen Ajax en Groningen werd twee dagen na de staking dus uitgespeeld. Zonder fans dus. Het vuurwerk van afgelopen zondag bleek echter nog niet op, want voor én na rust waren er flinke knallen rondom de Johan Cruijff ArenA te horen.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.