Wout Weghorst heeft de woede van de fans van Fortuna Sittard op de hals gehaald. De Ajax-spits werd naar beneden gehaald vlak voor het strafschopgebied van Fortuna. Wat tot frustratie leidde bij de spits. Hij bloedde bij zijn enkel en liet dat zien, maar de arbitrage hield voet bij stuk. Na 25 minuten kon de spits niet meer door en werd Kasper Dolberg ingebracht. Vervolgens riep hij rake woorden naar de vierde man.

Rond de 18e minuut ging Wout Weghorst naar de grond nadat hij een forse tik op zijn enkel kreeg op de helft van Fortuna. Hij bleef lang liggen, maar Ajax speelde door. Dat leidde tot frustratie bij de fans van Fortuna, die vonden dat hij gewoon op moest staan.

Spreekkoren

Dat deed Weghorst dan ook, maar vervolgens merkte hij dat hij er nog niet op kon staan en ging weer liggen. Hij was pisnijdig op de grensrechter die hem geen gelijk wilde geven. Dat leidde tot nog meer frustraties, waarna de fans een spreekkoor inzette: Woutje, je moeder is een .... Na een paar minuten ging de bal toch uit en besloot Weghorst naar de arbiter en de vierde man te lopen. Ook daar kreeg hij geen gelijk.

Terwijl er wel degelijk wat aan de hand was: zijn enkel was bebloed, maar het oordeel was uiteindelijk dat de verdediger simpelweg eerder bij de bal was en niets meer kon doen. "Heb je het gezien of niet? Dit is toch een rode kaart of niet?", vroeg hij aan de vierde man. Toen hij het oordeel hoorde, geloofde hij zijn oren niet. "Ik hou niet van rode kaarten, maar dit kan toch niet?", vroeg hij zich hardop af.

In de 25e minuut werd hij nog behandeld aan zijn enkel, nadat hij weer op de grond was gaan zitten. Weer kreeg hij het hele publiek over hem heen. Hij kon niet meer verder, Kasper Dolberg is zijn vervanger. Terwijl hij langs de vierde man liep zei hij: "Nog steeds gewoon de bal? Stoere jongens allemaal. Sukkel. Schopt me gewoon de wedstrijd uit."

Ajax wint na achterstand

Het zat allemaal nog niet mee voor Ajax in de eerste helft, dat ook nog eens achter kwam in Sittard. In de 5e minuut scoorde Fortuna via Kaj Sierhuis, die een verleden heeft bij Ajax. De aangever van de goal was nota bene Mo Ihattaren, die eveneens een verleden heeft bij Ajax. Na rust draaiden de Amsterdammers het compleet om: het werd 3-1 voor Ajax in Sittard.

