Ajax heeft in een ontzettend chaotisch duel afgerekend met Fortuna Sittard. Het werd in Limburg 3-1 voor de Amsterdammers in een duel vol met overtredingen en rode kaarten. Ook Ajax zag iemand met rood eraf gaan, die speler zal De Klassieker missen. Ook moest Wout Weghorst geblesseerd van het veld en kreeg hij het aan de stok met de arbitrage.

Ajax heeft voor het eerst dit seizoen twee keer op rij kunnen winnen en is daarmee in the winning mood. Het was een chaotische avond waarop Weghorst het aan de stok kreeg met de arbitrage, Fortuna én Ajax rood kregen maar Ajax wel eindelijk eens twee keer op rij winst boekte.

Positieve opsteker

De 1-3 zege in Sittard moet dat steuntje in de rug zijn voor Ajax dat ze nodig hebben om de eerste punten in de Champions League te gaan pakken. Dat Ajax zaterdagavond won van Fortuna Sittard is op meerdere vlakken positief voor de Amsterdammers.

In zeer chaotische duels was het de laatste tijd juist Ajax dat punten verspeelde en een klap in het gezicht kreeg. Ditmaal was dat juist andersom. Ajax kwam op achterstand, maar gooide de boel in een aantal minuten volledig om. Vlak voor rust kregen ze met een eigen doelpunt een cadeautje, maar na rust beslisten ze het duel eigenhandig door twee snelle doelpunten van Dolberg en Wijndal.

Probleem voor Ajax

Een groot minpunt is wel dat Youri Baas een rode kaart kreeg waardoor hij geschorst is voor De Klassieker tegen Feyenoord. Fred Grim zit al krap in de verdedigers en zal dus wederom moeten puzzelen.

Zie hieronder hoe de wedstrijd tussen Fortuna en Ajax volledig ontketende na rust.

Met nog maar tien minuten op de klok kreeg Fortuna kans op kans in de zestien van Ajax. Invaller Paul Gladon kreeg een aantal mogelijkheden en ook afstandschoten van Edouard Michut moesten gepareerd worden door Vitezslav Jaros. Het was alle hens aan dek bij Ajax, maar ze wonnen comfortabel met 3-1 van Fortuna.

Het dreigde al een een hectisch slot van de wedstrijd te worden in Sittard. Beide ploegen stonden met tien man, en Fortuna ging vol voor de aansluiting. Ajax ging juist tijdrekken en hoopte van harte dat ze de voorsprong konden behouden.

Het ontaarrdde namelijk in een behoorlijk chaos in Sittard. Ajax kon maar een minuut of tien genieten van de man meer op het veld. Youri Baas maakte een onnodige overtreding en kreeg daarmee zijn tweede gele kaart. Hij mist daardoor ook De Klassieker tegen Feyenoord die volgend weekend op het programma staat. Fortuna en Ajax beide met 10 man verder.

De wedstrijd werd totaal omgedraaid in de tweede helft. Ajax kwam op 2-1 na een doelpunt van Dolberg, na een knappe voorzet van Wijndal. Even later was het Wijndal zelf die de 3-1 binnenschoot. In de 52e minuut trof hij op wonderschone wijze doel. Daarna kreeg de net ingevallen Justin Hubner ook een directe rode kaart, Fortuna kwam zo met 10 man te staan. Wat een start van de tweede helft!

Syb van Ottele was de pechvogel aan de kant van Fortuna Sittard vlak voor de pauze. De verdediger frommelde de bal in zijn eigen goal, waardoor Ajax toch met een gelijkspel de rust in gaat. Dat is een welkome opsteker voor Ajax dat vooral veel pech had deze eerste helft.

Ajax had het de laatste minuten richting de rust moeilijk in Sittard. De Fortunezen zijn fel en schuwen de overtreding absoluut niet. De grootste kansen zijn dan ook voor de thuisploeg, die bij vlagen gevaarlijk voor de goal van Ajax komen door hoge druk. Kasper Dolberg werd al na 25 minuten in de ploeg gebracht, maar daardoor is Ajax niet beter gaan spelen. De wissel had alles te maken met de blessure van Wout Weghorst.

Want Ajax had behoorlijk veel pech deze eerste helft. Nadat Weghorst in de 18e minuut een fikse tik op zijn enkel kreeg, kon hij in de 25e minuut niet meer verder. Een flinke domper voor Ajax dat nadrukkelijk op zoek is naar de gelijkmaker. Ze zijn veel op de helft van Fortuna maar moeten oppassen. Daar kwamen ze al gauw genoeg achter.

Want de eerste uitbraak van de thuisploeg was direct genoeg voor grote problemen bij de Amsterdammers. Een voorzet van links kwam uiteindelijk voor de voeten van Mo Ihattaren. In de zestien wordt dat altijd gevaarlijk, en dat bleek ook via Sierhuis. Dat betekent dat Ajax direct weer in de problemen zit na een goede wedstrijd tegen Groningen zonder publiek.

