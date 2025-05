AZ wijst voorstel af voor schorsing Wouter Goes na veelbesproken rode kaart

AZ gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal van drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk, voor Wouter Goes. De veelbesproken20-jarige verdediger kreeg zondag een rode kaart tijdens de gewonnen competitiewedstrijd bij Go Ahead Eagles (0-3).

Goes werd weggestuurd door scheidsrechter Bas Nijhuis na een tackle op Enric Llansana in de blessuretijd. Na een tackle van Goes ging de middenvelder naar de grond. Daarop besloot Nijhuis, op aangeven van zijn assistent-scheidsrechter, een rode kaart te geven. De aanklager van de KNVB heeft een schikkingsvoorstel van drie wedstrijden (waarvan één voorwaardelijk) gedaan. AZ gaat daar niet mee akkoord, zo meldt de club op de eigen website.

AZ-verdediger Wouter Goes wéér veelbesproken: 'Bij hem vinden we dat allemaal heel vreemd' Er gaat geen week voorbij of het gaat niet over Wouter Goes. De verdediger van AZ haalde tegen Go Ahead Eagles de nieuwe kritiek weer zelf op zijn hals door dom rood te pakken na een harde charge. Het irriteert Theo Janssen en Alex Pastoor mateloos.

De ogen waren na de bekerfinale tussen Go Ahead en AZ al gericht op Goes, die zich opvallend gedroeg richting de spelers van de uiteindelijke winnaar. Tijdens de huldiging in Deventer werd een spandoek getoond van de verdediger als aangelijnde hond.

Tijdens het duel zondag in De Adelaarshorst werd Goes ook nog uitgefloten door de thuissupporters. De Alkmaarders wonnen de uitwedstrijd met 0-3. AZ kwam via een eigen doelpunt van Gerrit Nauber op voorsprong. In de eerste helft was het Goes die zijn ploeg vanuit een hoekschop van Peer Koopmeiners ook nog op 0-2 zette. In de slotfase tekende Jayden Addai vervolgens voor zijn eerste eredivisiedoelpunt van zijn carrière: 0-3.

Willem van Hanegem springt in de bres voor Eredivisie-speler: 'Kwaad op aarde voor veel mensen' Willem van Hanegem vindt dat de kritiek op Wouter Goes te veel wordt. De columnist vertelt in het Algemeen Dagblad dat hij de rode kaart voor de AZ-verdediger onterecht vond en dat de kritiek te heftig begint te worden.

Omstreden rode kaart

Niet iedereen was het eens met de rode kaart voor Goes. Zo haalde Johan Derksen hard uit naar Nijhuis in Vandaag Inside. "Bas is niet kinderachtig, hij heeft een stijl aangemeten waar de spelers gek op zijn. Niet meteen met kaarten smijten. Die Goes is lullig behandeld door Go Ahead, lullig", aldus de bromsnor.

En de overtreding van de jonge verdediger, die was volgens Derksen ook dik in orde. "Het was een perfect uitgevoerde sliding/tackle. Belachelijk dat hij daar rood voor krijgt en die klootzak in Zeist na tien keer herhalen nog steeds rood zegt."

Johan Derksen valt na 'groot onrecht' scheidsrechter Bas Nijhuis aan: 'Tragisch dieptepunt' Er viel het afgelopen voetbalweekend weer genoeg te bespreken, zeker bij de beladen wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en AZ. Daar hadden sommige spelers nog een appeltje te schillen met de veelbesproken AZ'er Wouter Goes. Johan Derksen zag het thuis gebeuren en gaf daarom zijn gepeperde mening over de scheidsrechter Bas Nijhuis.

Trainer Maarten Martens had na afloop van de wedstrijd ook geen goed woord over voor de arbitrage. Volgens de coach wilde Goes met "een supergoede tussenkomst" in de extra tijd nog ingrijpen en raakte hij daarbij naast de bal ook de verdediger. "Je moet ook aanvoelen bij dat laatste moment dat dat niet meer nodig is", zei Martens over de rode kaart bij ESPN. "Ik ben daar absoluut niet tevreden over."

AZ speelt in de laatste drie speelronden in de Eredivisie nog tegen FC Groningen, FC Twente en Almere City.

