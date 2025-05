AZ-verdediger Wouter Goes wéér veelbesproken: 'Bij hem vinden we dat allemaal heel vreemd'

Er gaat geen week voorbij of het gaat niet over Wouter Goes. De verdediger van AZ haalde tegen Go Ahead Eagles de nieuwe kritiek weer zelf op zijn hals door dom rood te pakken na een harde charge. Het irriteert Theo Janssen en Alex Pastoor mateloos.

"Ik vind eigenlijk elk woord wat we aan Goes besteden er één te veel", begint trainer Pastoor als het onderwerp de revu passeert tijdens Rondo. "Hij hoeft maar in zijn neus te peuteren en de praatprogramma's zitten vol. Alles wat hij doet wordt opgepompt. Maar wat hij nu doet hoort ook bij volwassen worden. Hier moet hij van leren."

'Nu vinden we het allemaal vreemd'

Pastoor krijgt in de voetbaltalkshow van Ziggo Sport bijval van ex-middenvelder Theo Janssen. "We hebben met Pepe en Marco Materazzi spelers gehad waar we dit soort gedrag geweldig van vonden. Dat hadden we in Nederland ook nodig. Maar nu bij Goes vinden we het allemaal vreemd. Maar kom op, het is een jonge verdediger waar we voorzichtig mee om moeten springen."

Nieuwe kritiek op AZ'er Wouter Goes (20) loopt uit de hand en gaat te ver Het gedrag van Wouter Goes houdt de gemoederen al weken bezig en na het competitieduel tussen AZ en Go Ahead Eagles zal dat niet veranderen. De AZ-verdediger scoorde, speelde een geweldige wedstrijd, maar kreeg in de slotfase een oliedomme rode kaart. Tóch is het te makkelijk om het wéér te hebben over het inschakelen van hulp voor het broekie van AZ.

'Hij kan wél verdedigen'

Volgens Pastoor wordt weleens vergeten hoe goed Goes kan verdedigen, zeker als de maatstaf de Eredivisie is. "Het aantal verdedigers in de top zes van Nederland dat écht goed kan verdedigen, is op één houthakkershand te tellen. Hij kan het wel. Dus laten we hem een beetje met rust laten. Dit hoort bij het ontwikkelen, net als verkeerd dekken en verkeerd inspelen."

Willem van Hanegem springt in de bres voor Eredivisie-speler: 'Kwaad op aarde voor veel mensen' Willem van Hanegem vindt dat de kritiek op Wouter Goes te veel wordt. De columnist vertelt in het Algemeen Dagblad dat hij de rode kaart voor de AZ-verdediger onterecht vond en dat de kritiek te heftig begint te worden.

'Roep om aandacht'

Marco van Basten en Ronald Waterreus zitten in het kamp van twijfels over de AZ-verdediger. "Maar dat komt ook door zijn reactie", richt Van Basten zijn kritiek op Goes. "Hij hoeft niet zo in te komen en dat juichen na die tackle is ook raar. Dat is een roep om aandacht." Waterreus heeft het idee dat hij 'naar een act zit te kijken' bij Goes. Volgens Janssen heeft Goes in de jeugd te horen gekregen dat hij het goed doet en daarmee door moest gaan. Maar hier moet hij wel aan werken."

Spelers AZ tonen massaal hun steun aan wéér gebeten hond Wouter Goes, trainer trots: 'Heel knap' AZ won zondag met 0-3 van Go Ahead Eagles en pakte zo wat revanche voor de verloren bekerfinale tegen de club uit Deventer. De drie punten waren hard nodig voor de Alkmaarders en het leek een zorgeloze middag te worden. Achteraf ging het toch maar weer over één man: Wouter Goes

