AZ neemt ingrijpende beslissing over trainer Maarten Martens: 'We hebben hier lang over gesproken'

AZ heeft een grote stap gezet richting de toekomst. De club uit Alkmaar heeft het contract van hoofdtrainer Maarten Martens opengebroken en verlengd tot de zomer van 2028. Ook de rest van de technische staf blijft langer aan boord. Daarmee kiest AZ nadrukkelijk voor continuïteit en spreekt het het volle vertrouwen uit in de huidige koers.

De 40-jarige Martens is sinds begin 2024 eindverantwoordelijke bij de hoofdmacht. Eerder stond hij twee seizoenen aan het roer bij Jong AZ en werkte hij als assistent bij de A-selectie. Onder zijn leiding eindigde de club vierde in de Eredivisie. Dit seizoen bezet AZ momenteel de zesde plek, terwijl het in de bekerfinale nét naast de prijs greep na strafschoppen tegen Go Ahead Eagles.

'Kind van AZ' koestert mooie herinneringen aan stunt in bekerfinale: 'De badjas ligt nog steeds in mijn kamer' AZ en Go Ahead Eagles staan voor hét duel van het jaar: de strijd om de KNVB Beker. Voor de ploeg uit Deventer belooft het hoe dan ook een memorabele maandagavond te worden, maar voor de mannen uit Alkmaar hangt er nóg meer van af. Adam Maher weet als kind van de club wat het betekent om met AZ de beker te winnen. “Toen zag je wat het met de club en stad deed”, vertelt Maher tegen Sportnieuws.nl.

AZ kiest bewust voor stabiliteit en continuïteit

Volgens technisch directeur Max Huiberts is er bewust gekozen voor continuïteit. "We waren al een tijdje met elkaar in gesprek over deze stap", laat hij weten. "We hebben veel specialisten in de staf die ook nog eens complementair zijn aan elkaar. En we vinden het belangrijk dat spelers en staf zich kunnen ontwikkelen binnen AZ."

De club wil daarmee ook rust en structuur creëren richting de komende seizoenen. Huiberts benadrukt dat het behouden van een hechte staf de kans op succes vergroot. "Je ziet dat langer samenwerken met een vaste groep vaak loont. Daarom zien we dit als de ideale samenstelling."

AZ wijst voorstel af voor schorsing Wouter Goes na veelbesproken rode kaart AZ gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal van drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk, voor Wouter Goes. De veelbesproken20-jarige verdediger kreeg zondag een rode kaart tijdens de gewonnen competitiewedstrijd bij Go Ahead Eagles (0-3).

'We moeten stabieler worden'

Martens zelf kijkt vooruit. "De manier waarop we bezig zijn willen we doorzetten. We zien nog veel rek en kansen om te groeien. Tegelijkertijd moeten we stabieler worden, vooral in de combinatie van Eredivisie en Europese duels. Dat is iets waar we ons echt op willen verbeteren."

AZ maakt met deze stap duidelijk dat het vasthoudt aan de ingezette lijn en de komende jaren wil doorbouwen op vertrouwde fundamenten. Zondag spelen de Alkmaarders om 16:45 uur in eigen huis tegen FC Groningen in strijd om de vijfde plaats met FC Twente.

🤝 AZ, Martens en technische staf langer verbonden



🖋️ Het contract van hoofdtrainer Maarten Martens is met twee jaar verlengd. De technische staf blijft ook langer aan. Lees hier meer: https://t.co/SgG949q0xk#AZAlkmaar #TheFutureIsOurs pic.twitter.com/Eio3CRRGkn — AZ (@AZAlkmaar) May 9, 2025

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.