Willem van Hanegem springt in de bres voor Eredivisie-speler: 'Kwaad op aarde voor veel mensen'

Willem van Hanegem vindt dat de kritiek op Wouter Goes te veel wordt. De columnist vertelt in het Algemeen Dagblad dat hij de rode kaart voor de AZ-verdediger onterecht vond en dat de kritiek te heftig begint te worden.

Van Hanegem is van mening dat specifiek scheidsrechter Bas Nijhuis nooit een rode kaart had moeten geven voor de overtreding die Goes op Enric Llansana maakte in de slotfase van het duel met AZ tegen Go Ahead Eagles. "Die fluit drie keer per wedstrijd, ziet nergens een overtreding in maar dan wel Wouter Goes een rode kaart geven. Zwaar overdreven, maar dat mag je niet zeggen want Goes is het kwaad op aarde voor veel mensen."

Goes besloot om na de tackle te juichen en kreeg vervolgens de rode kaart getoond van Nijhuis. De verdediger kreeg daardoor weer veel kritiek over zich heen, maar dat vindt Van Hanegem onterecht. "Nou, hij speelde uitstekend. De grensrechter die in het oor van Nijhuis ‘rood, rood, rood’ krijste. Ik zou zeggen ‘mond houden, dat bepaal ik zelf wel’."

Champions League

Van Hanegem genoot meer van de duels in de Champions League en dan met name van Denzel Dumfries. "Jammer voor al die mensen die alweer concludeerden dat de dagen van Denzel Dumfries in Oranje waren geteld door het sterke spel van Timber. Dumfries was een klasse apart. Dan zeggen de mensen: ja, zoals Barcelona speelde, dat is ook echt ideaal voor hem. Maar ik zie toch niet wekelijks een rechtsback excelleren tegen Barcelona of wel?"

In hetzelfde duel vond Van Hanegem Frenkie de Jong redelijk spelen, maar niet uitblinken. "Ik zag Frenkie de Jong ook niet excelleren, maar hij speelde wel gewoon goed. Omdat hij door heeft dat met die drie spitsen en daarachter Dani Olmo en Pedri met de rem erop spelen de enige manier is. Zijn statistieken waren indrukwekkend, hoorde ik. Zo goed vond De Jong het zelf allemaal niet. Dat voel je als speler."

