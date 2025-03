'Bijna dode' Premier League-spits doet voor het eerst zijn verhaal: 'Ik schaamde me voor de crash'

Het had niet veel gescheeld of West Ham United-spits Michail Antonio was er niet meer geweest. Een crash in zijn Ferrari kostte de Jamaicaan bijna zijn leven. Nu vertelt hij voor het eerst over het ongeluk. "Ik keer 100% zeker terug op het veld."

In het begin van december vorig jaar ging het mis voor Antonio. Hij crashte zijn Ferrari, met een waarde van meer dan drie ton, en moest onder het mes. Het zou gaan om een gebroken been en wellicht zelfs twee. Na drie maanden kan de 34-jarige aanvaller weer lopen, maar zijn revalidatie duurt nog een goede zes tot twaalf maanden.

'Bijna dood'

In gesprek met BBC Morning Live gaat Antonio voor het eerst in op het ongeluk dat hem bijna zijn leven kostte. "Ik was bijna dood, maar ik schaamde me voor de crash en hoe slecht het was. De politie vond me tussen de twee stoelen in. Ze zeiden dat het leek alsof ik uit het raam had proberen te klimmen. Door de pijn van mijn gebroken been lukte dat waarschijnlijk niet."

Kippenvel: club geeft aanvaller na ernstig ongeluk prachtig onthaal bij terugkeer West Ham United verloor maandagavond in de Premier League van Newcastle United, maar daar ging het na afloop weinig over. De terugkeer van Michail Antonio was onderwerp van gesprek en dat leverde vanwege zijn situatie emotionele beelden op.

Hoewel Antonio, die bijna een uur vastzat in de auto, gewoon aanspreekbaar was, herinnert hij zich weinig meer. "Door de storm kon er geen traumahelikopter komen en hebben ze met de ambulance naar het ziekenhuis moeten rijden."

Een paar weken terug kreeg Antonio de kans om te zien hoe zijn Ferrari er nu uitzag na het ongeluk. Daar schrok de spits enorm van. "Het gaf me een raar gevoel in mijn buik. Het liet me realiseren hoe dichtbij ik bij de dood was. Ik had al foto's gezien, maar in het echt was het tien keer erger."

Steraanvaller West Ham United onder het mes geweest na crash met Ferrari: 'Onze gedachten zijn bij hem en zijn familie' West Ham-aanvaller Michail Antonio is in zijn Ferrari betrokken geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Aanvankelijk bleven details over zijn toestand uit, maar later meldde de club uit de Premier League dat zijn toestand stabiel is en dat de 34-jarige aanvaller bij bewustzijn is.

Terugkeer

Nu richt Antonio de focus op zijn herstel. De 34-jarige spits zal nog een halfjaar tot een jaar moeten revalideren, maar dat doet hij met een groot doel in zijn achterhoofd. "Ik keer 100% zeker terug op het veld. Dat is waar ik het voor doe, zes dagen per week. Mentaal geloof ik dat ook. Ik geef nooit op. Dit is een terugslag maar die gaat mij niet stoppen.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.