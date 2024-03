Buitenland lonkt: Jean-Paul van Gastel kondigt afscheid aan bij NAC

Jean-Paul van Gastel vertrekt na dit seizoen als hoofdcoach bij NAC Breda. Dat bevestigde de club op zaterdagochtend op de officiële kanalen. De trainer heeft zijn club verteld dat hij "nog steeds voor een voetbalavontuur in het buitenland wil gaan". Afgelopen januari stak de club al een stokje voor het vertrek van Van Gastel naar Besiktas.

De trainer kon in Turkije aan de bak als assistent van Giovanni van Bronckhorst. Dat avontuur ging uiteraard niet door, in Breda hielden ze Van Gastel aan zijn contract. Toch is de wens om naar het buitenland te vertrekken te groot. Na dit seizoen komt er dan ook een einde aan de samenwerking met NAC.

"Dit doe je liever pas als de competitie beslist is, maar we kunnen nu wel tijdig en gericht doorpakken", schrijft technisch directeur Peter Maas op de clubwebsite. "En dat doen we in de wetenschap dat de trainer, zoals hij dat de afgelopen maanden ook heeft gedaan, gewoon keihard doorwerkt om tot op het laatst om promotie te blijven strijden."

Van Gastel zit met zijn hoofd ook nog niet in het vliegtuig. "Ik heb in de winterstop ook al gezegd; wat ik ook zelf van plan ben, ik blijf tot het einde van mijn contract alles geven om met NAC het hoogst mogelijke te bereiken", legt hij uit. "Dat verlang ik van mijn spelers en mijn staf ook." De 51-jarige Van Gastel was van 2011 tot en met 2019 assistent bij Feyenoord. In 2022 assisteerde hij bij het Chinese Guangzhou R&F.

NAC staat momenteel op de zevende plaats in de KKD, waarmee het volop in de race is om promotie. Vrijdagavond verloren de Bredanaars echter met 1-2 van MVV.