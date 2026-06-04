Het was geen fijne terugkeer voor Mats Wieffer bij het Nederlands elftal. Hij stond voor het eerst in zijn carrière rechtsback bij Oranje en zag de uitzwaaiwedstrijd met 1-0 verloren gaan. Desondanks is hij trots mee te gaan naar het WK, al weet hij ook dat het daar beter moet. "Dat kon soms nog wat beter."

Mats Wieffer kreeg een basisplaats van Ronald Koeman in het oefenduel met Algerije bij afwezigheid van de geschorste Denzel Dumfries. Het zorgde voor een totaal andere dynamiek aan de rechterkant waar ook nog eens debutant Crysencio Summerville speelde. "Het was een beetje wennen op het begin", vertelt Wieffer eerlijk na het duel.

Oproep voor Oranje

Na een heel seizoen als rechtsback te hebben gespeeld bij Brighton, werd hij geselecteerd voor Oranje. Iets wat voor hem ook als een kleine verrassing kwam. "Ik wist het pas een uurtje eerder dan jullie", lacht hij. "Ik was de laatste drie weken ook geblesseerd maar speelde wel de laatste wedstrijd, toen hoorde ik na de twee trainingen in Zeist dat ik erbij zat."

Daar werd hem ook gelijk verteld in welke rol dat zou zijn, op de rechtsbackpositie achter Dumfries. "Hier moet ik de positie ook heel anders invullen dan bij Brighton. Daar sta ik ook wat meer aan de binnenkant, hier moet ik ook hoog en breed staan. Dat is gewoon heel anders." Ook de wisselwerking met Summerville was nieuw, die debuteerde in Oranje. "Maar hij deed het wel goed, hij was heel dreigend", complimenteert Wieffer hem.

Positie Wieffer

Wieffer denkt dat de wisselwerking wel beter zou kunnen, maar waarschuwt ook direct dat dit logisch is bij een nieuwe samenwerking. "Hij ging vaak iets meer naar binnen, dan blijf ik automatisch buiten, daar hadden we iets meer in kunnen wisselen. Nu was het misschien iets te statisch."

Maar dat er nu verloren wordt van Algerije is volgens Wieffer geen enkele reden tot paniek. "Het is nu natuurlijk wel een domper, over het algemeen waren we te slordig aan de bal. We hadden grote kansen waardoor we misschien wel 2-0 voor hadden moeten staan. Het is een oefenwedstrijd, daar leren we wel van. We zien wat er fout gaat maar als je 4-0 wint is het allemaal hosanna. Uiteindelijk is het doel dat we met het WK top zijn. Daar gaan we voor."

Morgen reist Nederland af naar de Verenigde Staten waar zij op 8 juni nog een oefenduel spelen met Oezbekistan in New York. Dat is de laatste graadmeter voor Ronald Koeman. Op 14 juni start het WK met een groepsduel met Japan.

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