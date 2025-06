Clubloze Hedwiges Maduro wees 'meerdere clubs' de deur na ontslag bij Almere City: 'Dat mis ik vooral'

Hedwiges Maduro werd eind vorig jaar (18 december 2024) ontslagen bij Almere City, waar hij zijn eerste functie als hoofdtrainer vervulde. Inmiddels is de 40-jarige oud-prof ruim een half jaar zonder club. In een gesprek met Sportnieuws.nl vertelt Maduro openhartig over zijn zoektocht naar een nieuwe uitdaging. "Dat heb ik allemaal afgewezen."

Meer dan zeven jaar nadat hij zijn carrière als profvoetballer beëindigde, blijft Maduro het spel nog steeds missen. "Het voetbal missen is nog niet echt het geval, want ik zit nog zoveel in het voetbal… Ik was dinsdag bijvoorbeeld bij de KNVB en dan mis ik vooral het zelf voetballen. Dat staat echt verreweg op nummer één", aldus de voormalig middenvelder van onder andere Ajax, Valencia en FC Groningen.

'Ik wil lekker zelf voetballen'

Zelfs als toeschouwer voelt Maduro soms de drang om weer op het veld te staan, zoals recent toen het Nederlands elftal met 8-0 won van Malta. "Ik denk nog steeds af en toe: ik wil weer op het veld staan. Zelfs dinsdagavond bij het Nederlands elftal tegen Malta met al die goals, dan denk ik: ik wil zelf lekker voetballen."

Ambities als trainer

Heeft Maduro de ambitie om snel weer als trainer aan de slag te gaan? "Natuurlijk, dat borrelt ook. Het is nu alleen de juiste keuze maken, daar moet ik rustig de tijd voor nemen", zegt hij. Volgens Maduro heeft hij inmiddels al 'meerdere clubs' afgeslagen. “Hetgeen wat ik heb afgewezen, was allemaal als hoofdtrainer. De komende tijd moet ik kijken hoe dat zich verder zal ontwikkelen."

De clubloze trainer houdt alle mogelijkheden open. "Nee, nee", antwoordt Maduro op de vraag of hij zich uitsluitend op een rol als hoofdtrainer richt. “Assistent-trainer is ook zeker een optie, maar dan vooral onder een ervaren coach. Dat is altijd een goede combinatie, dus daar kijk ik natuurlijk ook wel naar", besluit Maduro, die eerder al onthulde dat er gesprekken liepen met clubs uit de Keuken Kampioen Divisie én bij Premier League-club Aston Villa.

Trainerscarrière Maduro

Maduro heeft in korte tijd een mooi cv opgebouwd. Tussen 2021 en 2023 was hij werkzaam als assistent-trainer bij Almere City onder leiding van Alex Pastoor. Na de promotie van de club naar de Eredivisie vertrok hij naar Ajax, waar hij de rol van assistent onder Maurice Steijn vervulde. Na het vertrek van Steijn nam Maduro tijdelijk het hoofdtrainerschap op zich bij Ajax. Daarna keerde hij terug naar Almere City als hoofdtrainer, maar in december 2024 werd hij daar ontslagen.