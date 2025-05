Oud-Ajax-coach doet onthulling: 'In gesprek met club uit de KKD en met Premier League-ploeg'

Hedwiges Maduro is met meerdere clubs in gesprek om terug te keren als trainer. De voormalig trainer van Ajax en Almere City zou in de belangstelling staan van een club uit de Keuken Kampioen Divisie en Premier League-club Aston Villa.

In Goedemorgen Eredivisie van ESPN wordt Maduro gevraagd naar zijn toekomst. De trainer was van 2021 tot en met 2023 actief als assistent-trainer onder Alex Pastoor bij Almere City. Nadat de club promoveerde naar de Eredivisie vertrok Maduro naar Ajax om daar als rechterhand te werken onder Maurice Steijn. Na het ontslag van de huidige Sparta-coach mocht Maduro het enkele wedstrijden overnemen. Vervolgens werd hij hoofdtrainer bij Almere City, waar hij in december 2024 werd ontslagen.

'Er zijn gesprekken'

"Er zijn gesprekken met clubs, en ik ga me nu oriënteren op wat ik ga doen", zo vertelt Maduro over zijn toekomst. "Er zijn een aantal KKD-ploegen en daar sta ik open voor. Daar praat ik mee, de komende weken ook nog. Als ik echt concreet met een club ga praten, dan kan ik wat mededelen over welke club het gaat. Het hangt van de club af en hoe er gewerkt wordt." Maduro vertelt niet welke KKD-ploegen bij hem hebben aangeklopt.

Aston Villa

Maduro vertelt dat hij niet alleen in gesprek is met Nederlandse clubs. Zo is hij onlangs op bezoek geweest bij Premier League-club Aston Villa. "Ik ben ook bij Aston Villa geweest, bij mijn oude coach Unai Emery. In de week van de Premier League en de wedstrijden tegen Paris Saint-Germain en Newcastle. Toen heb ik mee mogen kijken en het strijdplan gezien. Dat was geweldig. Die gesprekken zijn er ook wel geweest. Die lopen nog."

Mocht Aston Villa daadwerkelijk voor Maduro gaan, dan kan de Nederlandse coach mogelijk Europa in. De club uit Birmingham staat op dit moment zesde in de Premier League, een plek die aan het eind van het seizoen recht geeft op een startbewijs voor de Europa League.