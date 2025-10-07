Hedwiges Maduro werd in december 2024 ontslagen als hoofdtrainer van Almere City FC. De veelbelovende coach was bezig aan zijn eerste klus op eigen benen. En dat na een veelbewogen jaar, waarin hij beschuldigd werd van het lekken van ‘inside-information’. Dit is het verhaal van de 40-jarige Maduro, die te gast is bij de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

Maduro werd geboren op 13 februari 1985 in Almere. Zijn voetbalcarrière maakte al vroeg een vliegende start bij de plaatselijke jeugdclubs. Hij doorliep de opleidingen van ASC Waterwijk, Sporting Flevoland en Omniworld (het huidige Almere City), voordat hij in de jeugd van Ajax terechtkwam. In 2005 schitterde zijn talent voor het eerst op het grote voetbalpodium.

Nooit onomstreden bij Ajax

De jonge middenvelder debuteerde op een zeer bijzonder moment bij Ajax. Op 24 februari 2005 maakte de twintigjarige Maduro in de UEFA Cup zijn eerste minuten in het eerste elftal onder Ronald Koeman. De huidige bondscoach van Nederland stapte daags na het debuut van Maduro op, omdat hij het niet meer kon opbrengen zich over de teleurstellingen bij Ajax heen te zetten.

Na zijn debuut werd Maduro, onder Danny Blind, razendsnel een bekende naam onder de fans van de Amsterdammers. Hij speelde in totaal ruim honderd wedstrijden en won twee keer de KNVB Beker. Desondanks was hij nooit onomstreden bij Ajax.

Daarom sprong hij op de trein naar Valencia CF. In totaal speelde hij zes jaar in Spanje, waarbij hij ook nog uitkwam voor Sevilla, voordat hij naar PAOK Saloniki vertrok. De loopbaan van Maduro ging als een nachtkaars uit. Na een seizoen in Griekenland keerde hij terug naar Nederland om voor FC Groningen te spelen. Uiteindelijk beëindigde de middenvelder zijn carrière bij Omonia Nicosia en hing hij in 2018 zijn schoenen aan de wilgen.

Opvallende international onder Marco van Basten

Zijn tijd bij Oranje begon veelbelovend op 20-jarige leeftijd. Bondscoach Marco van Basten verbaasde vriend en vijand door hem na vijf duels in Ajax 1 op te roepen. Zijn debuut op 26 maart 2005, tijdens een kwalificatiewedstrijd tegen Roemenië, markeerde de start van zijn interlandcarrière en hij deed zelfs mee op het WK van 2006. Maar net zo snel als het begon, vervaagde zijn Oranje-loopbaan, tot Bert van Marwijk in 2010 weer een beroep op hem deed in de aanloop naar het EK 2012. Uiteindelijk speelde Maduro achttien interlands, waarin hij nooit verloor.

Tactisch vernuft als assistent-trainer

Na zijn actieve carrière maakte Maduro de overgang naar de rol van voetbalanalist bij FOX Sports/ESPN. Echter, zijn passie lag duidelijk bij een rol langs de zijlijn. Hij zette zich in als assistent bij zowel Jong Oranje als Oranje onder 18, voordat hij zich volledig op het trainerschap bij Almere City richtte. Dankzij zijn tactisch inzicht leidde hij het team als assistent-trainer naar promotie naar de Eredivisie, waarna Ajax al snel interesse kreeg in hun voormalige middenvelder.

Schimmige periode bij Ajax

Zijn periode als assistent-trainer bij Ajax werd overschaduwd door controverse. Bij Ajax waren de prestaties ver ondermaats, waarna er spanningen ontstonden tussen hoofdtrainer Maurice Steijn en zijn assistent Maduro. Er gingen geruchten over een geschaad vertrouwen en beschuldigingen dat er informatie vanuit de staf gelekt zou zijn, mede aangewakkerd door sportpsycholoog Annemieke Zijerveld. Hoewel Maduro dit ontkende, bleef de verhouding tussen Steijn en hem een onderwerp van discussie binnen en buiten de clubmuren.

Steijn gaf na zijn ontslag commentaar op de situatie met Maduro: "Dat is een heel slecht verhaal geweest. Het voelde heel slecht dat die informatie uit je eigen staf komt. Je moet elkaar als staf onvoorwaardelijk steunen en het is niet goed als er dan eentje een ander pad bewandelt. De andere drie (Saïd Bakkati, Richard Witschge en Anton Scheutjens, red.) zijn altijd loyaal gebleven tot het einde”, zei Steijn in gesprek met het AD.

Einde verhaal bij Almere City

Na zijn periode als assistent keerde hij terug bij 'zijn' Almere. Dit keer als hoofdtrainer. Dat avontuur duurde slechts een halfjaar, want wegens tegenvallende resultaten werd Maduro op straat gezet.

Relatie met Elise van der Horst

Maduro heeft sinds 2018 een relatie met Elise van der Horst. De zangeres heeft diverse hits gehad. Als kind werd Elize (haar artiestennaam is met een Z) bekend door haar deelname aan Kinderen voor Kinderen met het ‘Tietenlied’, maar later in haar carrière scoorde ze ook solo nog enkele kleine hitjes. Zo stond 'Automatic (I'm Talking To You)' in 2005 op plek 7 in de Top 40. In 2008 maakte ze een cover van een hit van Donna Summer: 'Hot Stuff'. Ze hebben geen kinderen.