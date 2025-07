Sepp Blatter, de beruchte man die tussen 1998 en 2015 de baas van de FIFA was, heeft snoeihard uitgehaald naar zijn opvolger en huidige FIFA-baas Gianni Infantino. Volgens de inmiddels 89-jarige Zwitser zijn we het voetbal verloren aan Saudi-Arabië.

Blatter heeft in een interview met de televisiezenders RTL en NTV geen blad voor de mond genomen. Hij richt zijn pijlen volledig op Infantino, zijn opvolger. De oud-voetbalbaas klaagde over een overaanbod aan voetbal door het organiseren van het WK voor clubs in de VS, en over de uitverkoop van de sport aan Saudi-Arabië. "We zijn het voetbal aan Saudi-Arabië kwijtgeraakt. We hebben het aangeboden, en zij hebben het aangenomen", zo zei hij erover.

Waar hij onder andere op doelt: tal van oudere topvoetballers vertrekken naar Saudi-Arabië (zoals Cristiano Ronaldo) omdat ze daar hun portemonnee goed kunnen vullen. Bovendien vindt het WK voetbal van 2034 plaats in Saudi-Arabië, ondanks veel bezwaren — vooral met betrekking tot de mensenrechtensituatie in het land. Infantino had een belangrijke rol in het tot stand komen van die beslissing.

Verbazing

Blatter verbaast zich over deze stand van zaken: "Opmerkelijk genoeg is er binnen de FIFA geen enkele oppositie daartegen". Hij beweert daarbij dat het onder zijn leiding juist stukken beter ging. "Destijds waren er nog congressen waarin problemen werden besproken en het congres zelf beslissingen nam. Tegenwoordig wordt er tijdens het congres niet meer gediscussieerd."

Sneer naar Infantino

Daarnaast deelde de Zwitser nog een sneer uit aan de huidige FIFA-baas. “Je mag tegenwoordig zelfs zes uur te laat op een congres verschijnen.” Wat hij daarmee bedoelt: de FIFA-voorzitter kwam na een omstreden reis naar het Midden-Oosten met de Amerikaanse president Donald Trump te laat aan bij het recente congres in Asunción (Paraguay). Daardoor begon het congres met meer dan drie uur vertraging. Infantino bood later zijn excuses aan voor de vertraging.

WK voor clubs

Om het negatieve interview helemaal af te maken, leverde Blatter ook nog kritiek op het WK voor clubs. Hij vindt het bizar dat dit toernooi wordt gehouden. "Er is te veel voetbal [...] Ze hebben gespeeld in de heetste zomer [...] dat is ongezond en brutaal. [...] Dat kan echt niet. Je moet de spelers beschermen.”

Corrupt

Blatter heeft dus de nodige kritiek geuit in het interview, maar op de oud-voetbalbaas zelf is er ook al jarenlang kritiek, en dat is niet zonder reden. Zo was de Zwitser meermaals betrokken bij corruptieschandalen. Zo zou hij onder andere in 2011 een verdachte transactie hebben gedaan naar toenmalig UEFA-baas Michel Platini. Dit leidde er toe dat hij in 2015 onder druk opstapte bij de FIFA.

Hij werd voor acht jaar geschorst, waarna de beroepscommissie er zes van maakte. Voor het aanbieden of aanvaarden van geschenken en bonussen, plichtsverzuim en belangenverstrengeling kreeg hij nog wel een schorsing van zeven jaar. Ondanks zijn schorsing bij de FIFA, werd Blatter na zes jaar onderzoek en een proces van twee weken wel vrijgesproken door de Zwitserse rechtbank.