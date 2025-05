Dit is Paul Simonis: 'onbekende' kandidaat bij Ajax na vertrek Francesco Farioli en werkte al eens met Alex Kroes

Vorig jaar wist het grote publiek nog niet wie Paul Simonis (40) was. Nu kennen ze hem als de stunttrainer die met Go Ahead Eagles de KNVB Beker won. Hij valt ook op door zijn rustige uitstraling, welbespraaktheid én het voetbal dat hij speelt. Voornamelijk door dat laatste staat hij hoog op het lijstje bij Ajax om de vervanger van Francesco Farioli te worden.

Simonis begon zijn trainerscarrière bij Sparta Rotterdam als jeugdtrainer. Hij kreeg daar onder collega's al gauw een zeer goede naam en was vijftien jaar te zien op de club. Zijn doel was om daar door te stromen naar het eerste, maar dat kwam er nooit van. "Er waren heel veel mensen die het me gunden en een aantal mensen die het me wat minder gunden", zei hij daar ooit over.

'Ajax en Francesco Farioli kunnen allebei eindelijk weer zichzelf zijn na jaar van theater' Het vertrek van Francesco Farioli bij Ajax komt niet als een verrassing en zal uiteindelijk een zegen zijn voor de Amsterdamse club. Ondanks de goede eindklassering (2), zou het nooit uit zijn gelopen op een succesvol huwelijk tussen de twee. Net zoals dat het voor kinderen vaak beter is dat kibbelende ouders gaan scheiden, is het voor de fans beter dat Farioli en Ajax uit elkaar gaan.

Start van carrière

Hij is één van de nieuwe generatie jonge trainers die zonder profvoetbalachtergrond zich ontwikkelde tot hoofdtrainer op het hoogste niveau: dit jaar bij Go Ahead Eagles. Het is pas zijn eerste jaar als hoofdtrainer, waarvoor hij eerst assistent was bij Kees van Wonderen bij de Eagles en SC Heerenveen. Bij Go Ahead Eagles leerde hij Alex Kroes kennen. Toen Simonis assistent was, had Kroes nog de leiding over de club.

Adgelopen seizoen werd dan eindelijk zijn jaar. Nadat hij als assistent al een promotie meemaakte en veel van Van Wonderen leerde, was het tijd om op eigen benen te staan. René Hake vloog uit naar Manchester en het was de beurt aan Simonis. Binnen een jaar heeft hij zijn eerste prijs al te pakken: de KNVB Beker. Hij rekende in het bekertoernooi spectaculair af met PSV en won de finale op penalty's van AZ. Dat terwijl hij een paar weken ervoor nog niet herkend werd in De Kuip.

'We bellen Almere af en gaan naar Ibiza': Go Ahead-trainer Paul Simonis grapt erop los met opmerkelijke cape Bij Go Ahead Eagles kunnen ze hun geluk niet op na de bekerwinst. Het team van Paul Simonis wist de zege binnen te halen na een spannende penaltyserie en mocht de felbegeerde beker in ontvangst nemen. Simonis straalde van geluk, droeg een opvallende cape met de tekst 'Leve de Kardinaal' en zorgde voor de nodige grappen. "Het is einde seizoen", zegt Simonis met een brede glimlach tegen Sportnieuws.nl.

Ibiza

Hij viel op na de bekerwinst met mooie uitspraken over hoe ze dat gingen vieren. Tegen deze website zei hij: "We bellen Almere ook af en gaan lekker met z'n allen naar Ibiza. Nee, we kunnen allemaal heel stoer doen, maar we gaan ze wel een paar dagen vrij geven. Als de boog nu even ongespannen staat, dan nemen we dat ook voor lief. Alleen elke sportman wil winnen, dus tegen Almere ook. We zullen ons echter wel minder voorbereiden dan voor deze wedstrijd."

Geliefd bij talenten

Voor veel mensen die met Simonis hebben gewerkt komt het niet als een verrassing dat zijn naam nu genoemd wordt bij Ajax. Of hij het nou wordt, of niet. Het is eindelijk goede promotie voor Simonis, zo klinkt het. Ook international van Jong Oranje, Emannuel Emegha, heeft veel aan hem te denken. Wat hem betreft is Simonis klaar voor de top, zei hij ooit tegen ESPN. "Ik geloof niet in wachten, als je er klaar voor bent, ben je er klaar voor."

Concurrentie

Simonis staat niet alleen op het lijstje van Ajax, ook Erik ten Hag is een grote kandidaat om Farioli op te volgen. De oud-manager van Manchester United, kan terugkeren op het oude nest, maar ook Bayer Leverkusen heeft interesse in de Tukker.

Dit is Erik ten Hag: Topkandidaat bij Ajax na vertrek Francesco Farioli, schatrijk na mislukte tijd bij Manchester United Erik ten Hag is één van de meest besproken Nederlandse voetbaltrainers van deze eeuw. En momenteel wordt hij in verband gebracht met een terugkeer naar Nederland. Hij leidde Go Ahead Eagles naar promotie naar de Eredivisie, deed ervaring op bij Bayern München II en groeide uit tot een geliefde coach bij zowel FC Utrecht als Ajax. Hij vertrok naar Manchester United, waar hij op 28 oktober 2024 werd ontslagen. Nu lonkt een terugkeer bij Ajax.

Alles over de Eredivisie