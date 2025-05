'Ajax en Francesco Farioli kunnen allebei eindelijk weer zichzelf zijn na jaar van theater'

Het vertrek van Francesco Farioli bij Ajax komt niet als een verrassing en zal uiteindelijk een zegen zijn voor de Amsterdamse club. Ondanks de goede eindklassering (2), zou het nooit uit zijn gelopen op een succesvol huwelijk tussen de twee. Net zoals dat het voor kinderen vaak beter is dat kibbelende ouders gaan scheiden, is het voor de fans beter dat Farioli en Ajax uit elkaar gaan.

Met het vertrek van de Italiaan bij Ajax, vertrekt er wel een goed gemanierde en welbespraakte trainer. Die zich het hele seizoen ontzettend heeft inhouden. Galant streek hij iedere thuiswedstrijd over het veld, nog voordat er ook maar een fan het stadion had betreden. Talloze irritaties moeten tijdens dat loopje door zijn hoofd zijn gegaan, want al gauw boterde het niet lekker met Farioli en Ajax. Hij kreeg niet wat hij wilde, maar hij deed ook veel niet wat Ajax wilde. De fratsen van Farioli zullen eeuwig kleven aan dit seizoen.

Francesco Farioli doet opvallende uitspraak over Ajax: 'Ik was hier graag nog een jaar of langer gebleven' Francesco Farioli heeft maandag zijn vertrek bij Ajax aangekondigd. De trainer heeft met de leiding van de Amsterdammers een verschil van inzicht in bepaalde zaken. "Ik was hier graag nog een jaar of langer gebleven", zegt de Italiaan.

Prestatie Farioli

Dat de trainer een prestatie heeft neergezet, dat staat buiten kijf. Niemand gaf Ajax een stuiver aan het begin van het seizoen en nu zijn ze verzekerd van Champions League. Maar de weg daar naartoe was hobbelig, pijnlijk en bij wijlen schandalig. Het voetbal dit seizoen van Ajax was, ondanks dat de landstitel binnen handbereik was, een groot drama. En dat er met 9 punten los niet over de titel gesproken mocht worden, is Ajax uiteindelijk fataal geworden. Farioli kreeg een echte band met de ploeg, maar geen vertrouwen in een kampioenschap.

Dat ze tot de laatste wedstrijd ertoe deden in de Eredivisie, was met meer geluk dan wijsheid. Het voetbal dat Ajax liet zien was hoofdzakelijk niet om aan te gluren. Daarbij kreeg het Europese aanzien een enorme deuk, door de schandalige uitschakeling in de Europa League.

Gaat Ajax voor deze opvolger van Francesco Farioli? 'Hij zal ook echt zijn stempel willen drukken' Francesco Farioli heeft maandagochtend zijn vertek aangekondigd bij Ajax. De Italiaan houdt het na één jaar voor gezien in Amsterdam en de mogelijke opvolger wordt al besproken. Uiteraard wordt Erik ten Hag genoemd, die eerder erg succesvol was bij Ajax. Toch is er ook twijfel over zijn terugkeer: "Je moet niet zo snel terug gaan naar wat is geweest."

Verschil van inzicht

De kans van directeur voetbal Marijn Beuker en technisch directeur Alex Kroes om met een versterkte selectie wél voetbal te gaan spelen dat bij Ajax past, heeft clubhopper Farioli dus voor bedankt. Hij wil een nieuw avontuur, zoals hij dat in Turkije en Nice ook al na één seizoen besloot. Club en trainer werden het niet eens over hoe zo’n versterkte selectie er dan uit moest zien.

Ajax wil bouwen aan een team dat toekomstbestendig is en bovendien samengesteld wordt door meerdere personen die denken te weten dat goed is voor Ajax. Echte Ajax-mensen binnen de organisatie. Farioli leek steeds meer zijn eigen wil door te draven, waar Ajax sinds charlatan Sven Mislintat allergisch voor is. Niet meer bouwen op de wens van passanten, maar op eigen beleid. Is het devies in Amsterdam.

Tijdperk Franceso Farioli bij Ajax voorbij: Italiaan beging één grote blunder, filosoof wekte verbazing in Amsterdam Francesco Farioli houdt het weer voor gezien in Amsterdam: in zijn eerste seizoen als coach van Ajax was hij dichtbij om kampioen van Nederland te worden. Maar dat liep door een dramatische reeks op het einde anders. Ook buiten het veld borrelden de irritaties op. De Italiaan kreeg veel kritiek, bleef stoïcijns bij zijn verhaal en heeft mede daardoor besloten te vertrekken. Een blik op het seizoen van de veelbesproken trainer van Ajax.

Theater in Amsterdam

Ajax wil Dusan Tadic terughalen, waarmee ze wellicht voorsorteren op een vertrek van één van de routiniers in de selectie. Daar ging Farioli voorliggen, die op zijn beurt weer klaagde over de contractsituaties van Remko Pasveer en Davy Klaassen. Zij hebben tot nu toe geen nieuw contract. Kroes en Farioli zaten elkaar in de weg, vanwege andere visies. Beweeg jij niet naar mij toe, dan beweeg ik ook niet naar jou toe, dat werk.

Farioli zal op zijn beurt geen gebrek aan interesse hebben, al doet het pijnlijke feit dat hij de titel verspeelde hem weinig goeds. Hierdoor pakt deze oplossing ook voor hem goed uit. Zijn filosofie zal prima elders met open armen ontvangen worden, zodat hij lekker zijn gang kan gaan. Maar dat dit nooit een match met de filosofie van Ajax zou worden, werd al snel duidelijk. Nu Farioli is opgestapt hoeft hij zich niet meer in bochten te wringen voor het Ajax-voetbal en kan Ajax eindelijk weer het spel spelen dat ze willen. Het theater is voorbij.

Ajax-directeur sprak al met beoogde opvolger van Francesco Farioli: 'Of hij koffie met me wilde drinken' Ajax is op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, nu Francesco Farioli heeft besloten te vertrekken. Technisch directeur Alex Kroes zegt verrast te zijn door de beslissing, al had de Italiaan eerder wel al zijn twijfels geuit. Tegenover ESPN bevestigt Kroes bovendien dat hij al contact heeft gehad met oud-trainer Erik ten Hag.

Ajax moet doorschakelen

Ajax heeft nu de korte tijd om een nieuwe trainer aan te stellen, waarbij twee namen de meest reële opties zijn; clubheld Erik ten Hag en wonderboy Paul Simonis. Beiden hebben aangetoond dat ze de Hollandse School kunnen toepassen en passen bij de Ajax-filosofie. Ten Hag liet dat letterlijk al zien door één van de meest succesvolle trainers in Amsterdam te worden. Simonis door met Go Ahead Eagles heel Nederland te verbazen door in zijn eerste jaar op het hoogste niveau direct de beker te winnen. Mét fris en aanvallend voetbal.

Ajax zal snel willen handelen, daar het seizoen al over vijf weken begint voor de Amsterdammers. Of het zo lang kan wachten op Ten Hag, dat is maar de vraag aangezien Bayer Leverkusen ook interesse zou hebben. De Nederlandse trainer zal wellicht ook willen toekijken wat daar te gebeuren staat. Ten Hag was zondag in het stadion en er zal zeker al met hem gesproken zijn. Maar dat Ajax ook al contact heeft gehad met Simonis is evengoed niet te ontkennen.

Engelse media linken Francesco Farioli aan gevallen topclub Ajax konde maandag het afscheid van Francesco Farioli aan en de Italiaanse trainer wordt direct gelinkt aan nieuwe clubs. In de Engelse media wordt Farioli - voormalig leerling van Roberto de Zerbi - gelinkt aan een gevallen topclub.

Ajax-DNA

Aan één van deze twee trainers de taak om een toekomstbestendige selectie op te bouwen. Ajax moet nog één keer door een zeef gehaald worden, om de laatste rotte plekken van Mislintat op te ruimen. Maar kan daarna rustig aan gaan bouwen. De kans die Farioli ook nog kreeg, maar niet meer greep. Het Ajax-voetbal moet terugkomen, dat is een eis in Amsterdam.

En daar zijn ook echte Ajacieden voor nodig. Nu de kleurrijke staf van Farioli ook uit de weg is geruimd, kunnen Kroes en Beuker ook daar hun hoofd over buigen. Er moeten ook echt mensen met een Ajax-verleden terugkomen in de staf. Dan was zo'n totale ineenstorting als aan het eind van dit seizoen nooit tot stand gekomen. Dan was Ajax met bravoure richting de titel gegaan.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.