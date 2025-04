'We bellen Almere af en gaan naar Ibiza': Go Ahead-trainer Paul Simonis grapt erop los met opmerkelijke cape

Bij Go Ahead Eagles kunnen ze hun geluk niet op na de bekerwinst. Het team van Paul Simonis wist de zege binnen te halen na een spannende penaltyserie en mocht de felbegeerde beker in ontvangst nemen. Simonis straalde van geluk, droeg een opvallende cape met de tekst 'Leve de Kardinaal' en zorgde voor de nodige grappen. "Het is einde seizoen", zegt Simonis met een brede glimlach tegen Sportnieuws.nl.

Simonis is bezig aan zijn debuutseizoen als hoofdtrainer, maar heeft nu al de nodige hoogtepunten op zijn naam. Tot dusver was hét hoogtepunt winnen bij PSV, maar daar kan nu een streep door. "Het stopt nooit, het was weer ongelooflijk. Je hebt het gevoel dat je dood en begraven bent, maar dit is grandioos. Dit is een droom die werkelijkheid wordt, met Go Ahead Eagles... Een club met de veertiende begroting van de Eredivisie", vertelt de 40-jarige trainer.

Gezellige dagen voor de boeg

De huldiging van Go Ahead Eagles vindt pas woensdag plaats, dus Simonis verwacht dat het nog een paar héél gezellige dagen worden in Deventer. "Dinsdag gaan we het personeel, dat de afgelopen weken overuren heeft gedraaid, bedanken. En dan woensdag de huldiging", gaat hij verder. Wordt er dan nog een drankje gedaan? "Ik drink er vanavond zeker twee of drie, maar ik kan niet zo heel goed tegen alcohol."

De hoofdtrainer van Kowet geeft toe dat hij dit keer wat minder uitbundig zal feesten dan tijdens de promotie naar de Eredivisie, toen hij nog assistent was bij Go Ahead. "Destijds stond ik met ontbloot bovenlijf op een bar ergens. Toen was Kees van Wonderen nog de baas, maar als hoofdtrainer moet je toch iets meer ingetogen zijn."

'Ik ga lekker rentenieren'

In zijn eerste jaar heeft Simonis meteen zijn eerste prijs te pakken en dat met Go Ahead Eagles. Maakt Simonis ook maar direct een einde van zijn carrière? "Ik denk dat ik lekker ga rentenieren. Ik ga sowieso stoppen", grapt Simonis, die ook een dolletje maakt over het einde van de competitie.

"We bellen Almere ook af en gaan lekker met z'n allen naar Ibiza. Nee, we kunnen allemaal heel stoer doen, maar we gaan ze wel een paar dagen vrij geven. Als de boog nu even ongespannen staat, dan nemen we dat ook voor lief. Alleen elke sportman wil winnen, dus tegen Almere ook. We zullen ons echter wel minder voorbereiden dan voor deze wedstrijd", lacht Simonis.

Cape van Paul Simonis

Gedurende het hele interview droeg Simonis een opvallende cape, maar wat is het verhaal daarachter? "Die werd naar me toe gegooid door een supporter. In eerste instantie dacht ik dat het een adelaar zou zijn, maar toen ik beter keek, zag ik dat het mijn eigen hoofd was met de tekst: leve de kardinaal. Prachtig", aldus Simonis, terwijl hij lachend het gesprek afsluit.