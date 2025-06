Droom Paul Simonis en vrees Go Ahead Eagles komen uit: 'Die unieke kans wil ik aangrijpen'

Paul Simonis heeft zijn droomoverstap te pakken. De talentvolle trainer verruilt bekerwinnaar Go Ahead Eagles voor VfL Wolfsburg in de Bundesliga. Dat maakten beide clubs donderdag bekend.

Simonis omschrijft zijn overstap als 'een dubbel gevoel'. "Aan de ene kan ben ik blij dat ik bij zo’n grote club ga werken die in een grote Europese competitie speelt. Het is voor mij een unieke kans. Die wilde ik aangrijpen. Aan de andere kant laat je een club achter die echt in je hart zit", vertelt hij in een eerste reactie. Simonis neemt Tristan Berghuis, het broertje van Ajacied Steven, mee als rechterhand.

Dit is Paul Simonis: 'onbekende' kandidaat bij Ajax na vertrek Francesco Farioli en werkte al eens met Alex Kroes Vorig jaar wist het grote publiek nog niet wie Paul Simonis (40) was. Nu kennen ze hem als de stunttrainer die met Go Ahead Eagles de KNVB Beker won. Hij valt ook op door zijn rustige uitstraling, welbespraaktheid én het voetbal dat hij speelt. Voornamelijk door dat laatste staat hij hoog op het lijstje bij Ajax om de vervanger van Francesco Farioli te worden.

Opvolger van Jonker

Wolfsburg eindigde vorig seizoen als elfde in de Duitse Bundesliga. Als Simonis daadwerkelijk bij de Duitse club tekent, dan wordt hij de opvolger van de Oostenrijker Ralph Hasenhüttl. Hij nam begin mei afscheid van Wolfsburg. Simonis wordt ook de opvolger van Andries Jonker, de laatste Nederlandse trainer van de Duitse club.

Paul Simonis wird neuer VfL-Cheftrainer!



Der Niederländer kommt von den Go Ahead Eagles Deventer und hat bei unseren Wölfen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 unterschrieben. Herzlich willkommen in Wolfsburg! 💚#VfLWolfsburg pic.twitter.com/uJgvlRhSO4 — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) June 12, 2025

Neestrup

In eerste instantie was Neestrup een belangrijke kandidaat, maar zijn club Kopenhagen werkte niet mee. "Jabob zal ook komend seizoen hoofdtrainer van Kopenhagen zijn. De toenadering tot de trainer is afgewezen. Hij staat er goed op bij de andere grote clubs in Europa, maar Jacob kijkt uit naar de eerste training voor het nieuwe seizoen, op 22 juni."

Information angående Jacob Neestrup🗞️



Læs mere om cheftræneren her⤵️https://t.co/ehj1FoWN2q #fcklive — F.C. København (@FCKobenhavn) June 9, 2025

Ajax

Simonis werd eerder ook al in verband gebracht met een vertrek bij Go Ahead Eagles na zijn successeizoen. Na het winnen van de KNVB Beker en daarmee het behalen van Europees voetbal werd de coach aan Ajax gelinkt. De Amsterdammers kozen echter voor het duo John Heitinga en Marcel Keizer.

Teleurstelling voor succescoach Paul Simonis na hoop op Ajax: 'Hij dacht dat hij de topkandidaat was' Paul Simonis werd de afgelopen weken veelvuldig genoemd in de zoektocht van Ajax naar een nieuwe trainer. In de podcast Kick-off van De Telegraaf wordt nu duidelijk hoe dichtbij hij dacht te zijn om Francesco Farioli op te volgen, maar hoe dit vervolgens uiteindelijk afliep. Inmiddels lijkt hij een stap te gaan maken naar Duitsland.

Nuance

De zaken zijn snel afgehandeld. Pas deze week meldde Wolfsburg zich in Deventer voor Simonis. Onderhandelen was niet moeilijk, aangezien er een gelimiteerde afkoopsom in zijn net vernieuwde contract stond. Hoe hoog dat bedrag is, is niet bekend. De opvolger van Simonis wordt hoogstwaarschijnlijk Melvin Boel, die afgelopen jaar met FC Dordrecht indruk maakte in de Keuken Kampioen Divisie.

Alles over Bundesliga

Check hier het laatste nieuws over de Bundesliga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagenen via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.