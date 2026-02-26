Vanuit Spanje komt er slecht nieuws naar buiten over Frenkie de Jong. De middenvelder van het Nederlands elftal en FC Barcelona is tijdens een training van zijn ploeg geblesseerd geraakt. Waarschijnlijk staat hij wekenlang buitenspel en dat betekent dat de aankomende interlands gevaar lopen.

Volgens Mundo Deportivo ging het mis tijdens de training op donderdag en is hij er sowieso niet bij tijdens het duel van aankomende weekend met zijn ploeg tegen Villarreal. Ook tegen Atlético Madrid kan hij niet spelen, zo is de verwachting. Het zou gaan om een scheur in de hamstring.

Slecht nieuws voor Nederlands elftal

Voor het Nederlands elftal is het eveneens slecht nieuws. De Jong is een bepalende speler in Oranje en zou over een maand twee interlands spelen ter voorbereiding op het WK voetbal. Oranje speelt dan tegen Noorwegen (27 maart) en Ecuador (31 maart). Het is de vraag of De Jong daar bij is. Bij het Spaanse Diario AS vrezen ze het eerste. Dat medium denkt dat hij vier weken uit de roulatie is. De interlands worden daardoor uiterst twijfelachtig.

Voor FC Barcelona is het eveneens slecht nieuws. De koploper van La Liga voelt de hete adem van Real Madrid in de nek. Het gat is slechts één punt en met lastige duels tegen Villarreal en Atlético Madrid (halve finale Copa del Rey) en Athletic Club voor de boeg kon trainer Hansi Flick de Nederlander goed gebruiken.

De Jong zal zal er alles aan willen doen om fit de zomer te halen. Hij wil uiteraard dolgraag mee naar het WK voetbal in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. De Jong speelde al mee op het EK van 2020 (gehouden in 2021) en het WK van 2022 in Qatar, maar ontbrak door een enkelblessure op het EK van 2024 in Duitsland. Hij stond destijds maandenlang aan de kant.

