FC Barcelona heeft de koppositie in La Liga overgenomen van Real Madrid. De Catalaanse grootmacht won zondag in Camp Nou met 3-0 van Levante. Onder anderen Frenkie de Jong was onder toeziend oog van bondscoach Ronald Koeman trefzeker.

FC Barcelona kwam al in de 4e minuut aan de leiding door een treffer van Marc Bernal. De middenvelder schoot raak uit een hoekschop van Eric García. In de 32e minuut maakte Frenkie de Jong de 2-0. De aanvoerder van FC Barcelona tikte de bal binnen uit een pass van João Cancelo.

FC Barcelona kwam in de 83e minuut op 3-0 door Fermín López. Bij Barcelona maakte Pedri zijn rentree na een hamstringblessure. Hij kwam in de 66e minuut in het veld voor Bernal. De Catalanen hebben momenteel 61 punten uit 25 wedstrijden. Real Madrid, dat op zaterdagavond met 2-1 bij Osasuna - met oud-Ajacied Raul Moro - verloor, volgt op 1 punt achterstand.

Koeman keek toe

FC Barcelona heeft dus optimaal geprofiteerd van het dure puntenverlies van aartsrivaal Real Madrid. De score stond na slechts vier minuten speeltijd al op 1-0 dankzij Bernal. Zo'n 30 minuten later was het de Nederlandse middenvelder die de 2-0 binnenschoot op aangeven van Cancelo.

Het was zijn eerste doelpunt in ruim een jaar tijd bij FC Barcelona. Die viel dan ook op het goede moment: niet alleen hielp hij zijn club daarmee aan de koppositie. Ook zag de Oranje-bondscoach en oud-trainer van FC Barcelona het doelpunt van de middenvelder vanaf de tribunes van Camp Nou. Koeman was daar samen met zijn dochter aanwezig.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.