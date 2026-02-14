FC Barcelona kreeg deze week een flinke dreun te verwerken. De Catalanen gingen met maar liefst 4-0 onderuit tegen Atletico Madrid in de eerste halve finale van de Copa del Rey.

De Spaanse pers meldt dat FC Barcelona afgelopen zaterdag een officiële klacht heeft ingediend bij de Spaanse voetbalbond (RFEF) en het Scheidsrechterscomité (CTA). De club uit "diepe bezorgdheid over de herhaling van arbitrale beslissingen die als schadelijk worden beschouwd en een gebrek aan homogene criteria vertonen."

'Schandaal'

De woede van de Catalaanse topclub ontstond na de afgekeurde goal van Cubarsí in de heenwedstrijd van de halve finales van de Copa del Rey tegen Atlético Madrid, die eindigde in een pijnlijke 0-4 nederlaag. De oorzaak van de beslissing was een storing in de semi-automatische buitenspeltechnologie, waardoor het VAR-team, onder leiding van González Fuertes, de lijnen handmatig moest trekken. Een procedure die leidde tot felle protesten van de blaugrana. Aanvoerder Frenkie de Jong was na afloop al fel. "Dit is heel vreemd, een schandaal", stelde de Nederlandse middenvelder in gesprek met de Spaanse pers.

In het document wijst Barcelona op een reeks problemen die, naar hun mening, de integriteit van de competitie aantasten. De club hekelt het "gebrek aan consistentie in disciplinaire criteria", en beweert dat er "uiteenlopende beslissingen zijn bij identieke acties."

De "tegenstrijdige criteria bij handsballen in het strafschopgebied" zijn ook een heikel punt. De club benadrukt de inconsistentie in de interpretatie van de regels, zelfs in wedstrijden die door dezelfde scheidsrechters worden gefloten. Hierbij komt nog wat Barça beschouwt als een "opeenstapeling van relevante" en flagrante fouten gedurende het seizoen, waarvan vele een directe impact hadden op de resultaten en in hun nadeel uitvielen.

Barca eist VAR-audio

Het gebruik van de VAR kreeg ook felle kritiek. De Catalaanse club uitte "redelijke twijfels over het gebruik en de correcte toepassing van de technologie", vooral bij millimeterwerk, en betreurde het gebrek aan transparantie in het beheer en de publicatie van de audiofragmenten. Het CTA heeft de gesprekken over de zes minuten en 22 seconden die de herziening van Cubarsí's goal duurde, niet openbaar gemaakt. In dit licht eist Barcelona de "volledige publicatie van alle VAR-audio, ongeacht of er een review op het scherm plaatsvond", en beschouwt dit als een "essentiële maatregel voor transparantie en arbitrale pedagogie."

Bovendien stelt de club de "creatie voor van een specifieke disciplinaire code of reglement voor het scheidsrechterskorps, dat openbare en transparante consequenties vaststelt in geval van ernstige fouten of nalatigheden." Het doel, volgens Barça, is om het vertrouwen in het systeem te versterken en een "duidelijk, stabiel en eerlijk" kader voor iedereen te garanderen.

De ochtend na de wedstrijd uitte Barça-voorzitter Rafa Yuste zijn ongenoegen fel op Catalunya Ràdio. "Het was een schande om acht minuten te wachten op een beslissing. We laten het hier niet bij zitten en zullen om opheldering vragen," aldus de bestuurder.