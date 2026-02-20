Feyenoord kampt met een overvolle lappenmand. Trainer Robin van Persie staat daardoor voor een flinke puzzel in aanloop naar het duel met Telstar. Sportnieuws.nl zet alle afwezige spelers overzichtelijk op een rij, zodat meteen duidelijk is wie er ontbreken.

Feyenoord wordt inmiddels al twee seizoenen geteisterd met aanhoudend blessureleed. Zo zijn er dit seizoen enkele langdurige afwezigen met Thomas Beelen, Gernot Trauner en Malcolm Jeng, die al sinds het begin van het seizoen langs de kant staan. Daarnaast ontbreken ook Shaqueel van Persie en Givairo Read, die inmiddels al meer dan een maand niet inzetbaar zijn.

Nieuwe klap voor Feyenoord

Van Persie kreeg afgelopen weekend twee flinke tegenvallers te verwerken. In het duel met Go Ahead Eagles werd Oussama Targhalline uit de wedstrijd geschopt met een kuitblessure, terwijl Sem Steijn een zware knieblessure opliep. Deze week werd duidelijk dat beiden voorlopig niet inzetbaar zijn. Daardoor beschikt Feyenoord op het middenveld nog slechts over drie opties: Luciano Valente, In-beom Hwang en Jakub Moder.

"Ik vind het op de eerste plaats heel vervelend voor de spelers zelf", liet Van Persie optekenen tijdens het persmoment. "Ik heb het zelf ook meegemaakt tijdens mijn carrière en ik weet hoe het voelt om er voor langere tijd uit te liggen. Ik denk wel dat ieder geval er één op zichzelf is. Soms kunnen wij er ook niet gek veel aan doen, maar in het grotere plaatje hebben we te maken met heel veel blessures. We werken er met elkaar hard aan om dat te veranderen."

Sterling en Sauer

In de aanval heeft Feyenoord meer opties, onder meer dankzij de komst van Raheem Sterling. De 82-voudig Engels-international heeft zijn werkvergunning binnen en kan daardoor in actie komen tegen Telstar. Hij start naar alle waarschijnlijkheid niet in de basis, omdat hij al acht maanden geen wedstrijd meer heeft gespeeld.

"Het is wel de intentie om hem te laten spelen, maar het hangt er wel vanaf hoe hij de laatste training doorkomt. Het is in mijn ogen een speler van de buitencategorie en dat heeft hij bij vlagen laten zien op trainingsmomenten", aldus Van Persie, die wel een kanttekening plaatst. "Hoe wedstrijdfit ben je als je een half jaar niet hebt gespeeld?"

Leo Sauer ook niet van de partij. De jonge Slowaak ontbrak afgelopen weekend al door overbelasting en zal er tegen Telstar ook niet bij zijn. Er is wel goed nieuws over Gaoussou Diarra te melden. Hij is vrijdag weer aangesloten bij de groepstraining.

Overzicht van blessures

Speler Blessure Afwezig sinds Thomas Beelen Gebroken been 19 jul. 2025 Gernot Trauner Achillespeesproblemen 6 jun. 2025 Malcolm Jeng Gescheurde achillespees 29 sep. 2025 Leo Sauer Onbekende klachten 13 feb. 2025 Givairo Read Hamstringblessure 12 jan. 2026 Shaqueel van Persie Knieblessure 30 jan. 2026 Sem Steijn Knieklachten 16 feb. 2026 Oussama Targhalline Kuitblessure 16 feb. 2026

Feyenoord - Telstar

Feyenoord neemt het aanstaande zondag in De Kuip op tegen Telstar, maar zal zaterdagavond ook met extra belangstelling kijken naar het duel tussen Ajax en NEC. Met die twee concurrenten strijden de Rotterdammers om een plek die volgend seizoen recht geeft op direct Champions League-voetbal.

