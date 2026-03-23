Het zijn moeilijke tijden voor Tottenham-trainer Igor Tudor. Sportief gezien zakt zijn ploeg al wekenlang door de ondergrens. Na de zoveelste nederlaag afgelopen zondag kwam er ook nog een persoonlijk drama bij voor de Kroaat.

Tottenham Hotspur is de slechts presterende thuisploeg van de Premier League. In zestien thuiswedstrijden behaalde de ploeg, van onder meer Oranje-internationals Micky van de Ven en Xavi Simons, slechts tien punten. Daarom werd oud-trainer Thomas Frank in februari de laan uit gestuurd.

Klap op klap voor Spurs

Oud-trainer van onder meer Juventus werd aangesteld als vervanger in Londen. Maar ook de Kroaat krijgt het zwalkende Spurs niet op de rit. Op een gelijkspel tegen het Liverpool van Arne Slot na, verloor Tudor al zijn wedstrijden in de Engelse competitie.

Afgelopen zondag wist Tottenham weer niet te winnen in eigen huis. In Londen was Nottingham Forest met 3-0 te sterk. Hierdoor staan de Spurs slechts één puntje boven de degradatiestreep. Hierdoor is de druk op Tudor binnen anderhalve maand al immens hoog.

Persoonlijk drama

Vlak na de verloren wedstrijd ontvouwde er een persoonlijk drama voor Tudor. De oefenmeester kreeg namelijk vlak na het laatste fluitsignaal te horen dat zijn vader was overleden. Daarom snelde hij naar zijn familie en naasten, waardoor hij niet meer voor de media verscheen.

Bruno Saltor, de assistent van Tudor, nam de mediaverplichtingen waar. Hij vertelde aan de journalisten: "Het is een persoonlijke familiekwestie en het is uiteraard een moeilijk moment voor hem", zo verklaarde hij. "We voelen de steun van iedereen binnen de club en we concentreren ons nu op hoe we de spelers kunnen helpen." De volgende horden om degradatie te ontlopen voor Tottenham is een bezoekje aan Sunderland, waar Brian Brobbey afgelopen zondag nog de gevierde man was dankzij zijn winnende goal in de derby tegen Newcastle United.