Het was het moment waar iedereen in De Kuip op heeft zitten wachten: het debuut van Raheem Sterling bij Feyenoord. De 82-voudig international van Engeland kwam deze winter naar Rotterdam en viel tegen Telstar in. Bij een 2-1 stand mocht hij nog circa 30 minuten meedoen.

Sinds de komst van Raheem Sterling naar Feyenoord kan niemand het meer ergens anders over hebben in Rotterdam. Waar de problemen bij Feyenoord eerst gespreksonderwerp nummer 1 waren, was dat nu de sensationele komst van Sterling naar Feyenoord.

Raheem The Dream

Er werd zelfs een speciaal trainingskamp ingelast om hem alvast met de groep te laten trainen. Terwijl er grote zorgen waren over Oussama Targhalline en Sem Steijn verheugde iedereen zich op de komst van de Engelsman. Al gauw was de naam Raheem The Dream geboren. Zijn komst zou een enorm fiasco of een groet sensatie worden.

En dat lange wachten is nu beloond. Sterling heeft zijn debuut gemaakt voor Feyenoord in een volle Kuip tegen Telstar. Eerst schrok Feyenoord op door een knappe goal van Telstar, maar Anis Hadj Moussa scoorde al snel twee keer voor Feyenoord waardoor ze alsnog de voorsprong pakten.

Aangekondigd debuut

Van Persie gaf van tevoren al aan dat zijn debuut eraan zat te komen. We hebben twee goede dagen gehad in België. Raheem heeft ook meegetraind en is van dinsdag tot nu prima door de week gekomen", zei de trainer tegenover ESPN. "Raheem voelt zich goed en is er zelf relaxed in. Hij kan invallen en dat gaat hij ook doen." Sterling heeft een contract bij Feyenoord tot het einde van het seizoen. Van Persie hoopt de 31-jarige langer aan Feyenoord te kunnen verbinden, maar of dat mogelijk is moet nog blijken.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.