Dit is de vrouw van Donyell Malen: Delisha Chanayla pronkt op TikTok met luxe leven

Al sinds hij in de jeugdopleiding van Arsenal zat, is Donyell Malen samen met zijn huidige vrouw, Delisha Chanayla. Het koppel deelt niet veel over hun relatie op sociale media, maar dat ze veel van elkaar en hun twee zoontjes houden is duidelijk.

Dat Delisha niet veel over haar persoonlijke leven deelt, zal vast te maken hebben met haar sociale media anxiety, zoals ze het zelf noemt op TikTok. Ze heeft inmiddels meer dan 11.000 volgers op Instagram, maar gebruikt het platform niet als influencer. Op haar pagina heeft ze slechts tien foto's staan.

Toch probeert ze haar angst voor sociale media te overwinnen. Op TikTok is ze wat opener over het luxe leven dat ze leidt met haar man en twee zoontjes.

Jeugdliefdes

Delisha leerde de Oranje-international al kennen voordat hij bij PSV tekende. Donyell speelde toen in de jeugd bij Engelse topclub Arsenal. In 2018 maakte de aanvaller zijn debuut in het eerste van PSV, waar hij tot 2021 speelde. Daarna vertrok hij naar Borussia Dortmund, waarmee de Nederlander dit jaar de Champions League-finale bereikte.

Inmiddels is het stel getrouwd. Wanneer Donyell en Delisha precies in het huwelijksbootje zijn gestapt, is niet bekend. Zelfs op de trouwdag wilde het stel blijkbaar niet in de spotlights staan. Er werden geen beelden gedeeld van het bijzondere moment.

Zoontjes London en Adonis

De familie Malen geniet liever privé van elkaar. Ze zijn inmiddels met z'n vieren thuis. In 2020 werd hun eerste zoontje geboren, London Felipe Lou. Vernoemd naar de stad waar Donyell en Delisha elkaar leerden kennen. De tweede zoon werd in 2023 geboren, hij kreeg de naam Adonis.

Voor tijd met familie samen wordt kosten noch moeite gespaard. Het gezin reist graag en verblijft dan in luxe oorden als Dubai en Parijs. Voor de eerste verjaardag van zoontje Adonis werd ook alles uit de kast getrokken. Delisha en Donyell organiseerden een groot feest, in Winnie the Pooh-thema.

Op Instagram schreef de 25-jarige Donyell dat hij de 'levenslange supporter' van zijn zoontjes zal zijn. Maar zij zullen deze zomer tijdens het EK in Duitsland, waar het gezin woont, ook omgekeerd hun vader steunen.

