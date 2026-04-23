Francesco Farioli was nog geen jaar geleden bezig met het verprutsen van de voorsprong van Ajax aan kop van de Eredivisie. In april en mei verloor de Italiaanse trainer het zeker lijkende kampioenschap aan PSV en gingen hij en Ajax na verschil van inzicht uit elkaar. Hoewel hij dolgraag wilde blijven in Amsterdam, is zijn carrière er na zijn vertrek alleen maar op vooruit gegaan. Met nu mogelijk een stap naar de 'Big Six' in de Premier League.

Bij Chelsea is het al jaren hommeles, met alleen de Champions League-winst in 2021 als heerlijke uitzondering. Deze week werd trainer Liam Rosenior ontslagen in het trainerskerkhof dat Stamford Bridge is geworden. Op zoek naar weer een nieuwe coach hoopt Chelsea bij een duurzamere oplossing uit te komen dan de zoveelste passant. The Blues versleten al zes coaches sinds CL-winnaar Tüchel in september 2022 weg moest.

Farioli naar Chelsea?

Een van de namen die volgens Engelse media op de lijst staat, is die van Farioli. De Italiaan staat op het punt om kampioen te worden met FC Porto in Portugal. Bij die club streek hij neer na zijn gedwongen vertrek bij Ajax en sindsdien is hij bezig aan een ongekend seizoen. Hij houdt zelfs het nog altijd ongeslagen Benfica van José Mourinho onder zich en hoeft 'alleen maar' de zeven punten voorsprong in de laatste vier duels over de streep te trekken.

Eerdere samenwerking met Mourinho

Chelsea werkte in het verleden wel vaker succesvol samen met coaches van 'de Draken'. Mourinho maakte de Portugese topclub in het verleden zelfs Champions League-winnaar en werd met Chelsea drie keer kampioen van Engeland. Hij staat op de lijst van trainers met de meeste punten voor de club op plek twee met 2.19 punten gemiddeld per wedstrijd. Hij coachte er in totaal 212 en dat is een bizar gemiddeld.

Lange lijst

De link met Farioli is dan ook zo gelegd. Hij is echter verre van de enige naam in de tombola rond Chelsea. Om de enorme lijst van gegadigden maar eens te noemen: Oliver Glasner (Crystal Palace), Andoni Iraola (Bournemouth), Marco Silva (Fulham), Filipe Luis (Flamengo), Cesc Fabregas (Como), Xavi Hernandez (clubloos), Frank Lampard (Coventry City) en Robert De Zerbi (Tottenham Hotspur).