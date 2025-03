'Heerenveen komt voor opvolging van Robin van Persie uit bij andere Robin (39), deal snel rond'

Het is Heerenveen gelukt om een vervanger te vinden voor de plotseling vertrokken hoofdtrainer Robin van Persie. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal kon de lokroep van zijn oude club Feyenoord niet weerstaan en staat in Rotterdam inmiddels alweer een paar weken voor de groep.

Heerenveen heeft de opvolger van de naar Feyenoord vertrokken Robin van Persie gevonden, zo meldt Voetbal International. Robin Veldman (39) komt per direct over van Club Brugge, waar hij de trainer van de beloftenploeg was. De deal wordt vrijdag officieel afgerond.

Hand van Robin van Persie eindelijk zichtbaar bij Feyenoord: voor het eerst dit seizoen is er een duidelijke tactiek De invloed van Robin van Persie begint steeds duidelijker zichtbaar te worden bij Feyenoord. De Rotterdammers lijken definitief afscheid te nemen van het teleurstellende seizoen onder Brian Priske. Tijdens het lastige uitduel tegen FC Twente gaf Feyenoord een galavoorstelling met een uitmuntende zege als resultaat.

Ajax

Veldman keert met zijn transfer terug naar de club waar hij al jarenlang jeugdtrainer was. Hij vertrok in 2017 naar Ajax en ging vier jaar later naar Anderlecht, waar Veldman als interim-trainer even de leiding had bij het eerste elftal. Na een avontuur in Schotland, bij Queen's Park FC, kwam hij afgelopen zomer bij Club Brugge terecht. Daar traint hij Club NXT, de beloftenploeg die op het tweede niveau van België actief is.

Eerste wedstrijd

Omdat de Eredivisie een week stilligt in verband met de interlandperiode, kon Heerenveen in alle rust gebruikmaken van de tijd om de nieuwe hoofdtrainer te overtuigen naar Friesland te komen. Als de deal inderdaad al snel getekend wordt, dan zit Veldman al op de bank bij de eerstvolgende wedstrijd van Heerenveen, uit bij het sterk presterende FC Utrecht.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.