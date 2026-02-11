Erik ten Hag is nog maar net begonnen bij FC Twente en staat direct voor zijn eerste echte test. De toekomst van John van den Brom ligt op tafel. En laten we helder zijn: die discussie is eigenlijk overbodig. Niet omdat resultaten er al in overvloed zijn, maar omdat het voetbal klopt en de lijn onmiskenbaar omhoog wijst.

In sommige kringen wordt al maanden gefluisterd dat Ten Hag 'zijn eigen trainer' bij FC Twente wil. Een kneedbaar project, een verlengstuk van zijn voetbalidee. Dat narratief is gemakzuchtig en vooral respectloos richting Van den Brom. Alsof goed voetbal niet meer telt wanneer er een nieuwe technisch directeur binnenloopt.

Beter voetbal dan in kampioensjaar

Van den Brom is niet toevallig binnengehaald. Jan Streuer haalde hem met overtuiging en een glasheldere reden: zijn voetbalvisie. Aanvallend, dominant, druk naar voren, publiek op de banken. Precies dát heeft Van den Brom geleverd. Sinds hij Joseph Oosting opvolgde verloor FC Twente slechts twee wedstrijden. Tegen Ajax, in een duel waarin Twente veruit de bovenliggende partij was. En tegen AZ, pas na verlenging, na liefst 34 schoten. Dat zijn geen afgangsverhalen, dat zijn wedstrijden waarin alleen een stukje kwaliteit en geluk mist.

Het voetbal dat Twente nu speelt is het beste in jaren. Beter dan in het seizoen van de derde plek en zelfs beter dan in het kampioensjaar van de Tukkers in 2009/2010. Toen was het resultaat er, maar was het spel minder overtuigend. Nu klopt het idee, klopt het plan en klopt de uitvoering. Alleen de doelpunten bleven te lang uit. Totdat Heerenveen werd overlopen en de score opliep naar 5-0. Dat was geen toeval, dat was een logisch gevolg.

Wat kan Van den Brom beter doen?

Kenneth Perez, analist en oud-speler van FC Twente, verwoordde het eerder deze week treffend: ' wat kan iemand anders beter doen bij FC Twente dan hij?'. Van den Brom raakt zijn spelers, houdt vertrouwen waar anderen zouden panikeren en laat zich niet gek maken door een fase waarin de afwerking hapert. Dat zie je terug in het spel, week na week.

De zesde plaats voelt in Tukkerland als een grote smet, maar de achterstand op de top drie bedraagt slechts acht punten. NEC wordt bewierookt om hun wereldseizoen, terwijl FC Twente langs een veel strengere meetlat wordt gelegd. Dat de Tukkers 34 punten haalden waar er 46 werden verwacht én het ontbrekende scorend vermogen is feitelijk het enige argument tegen Van den Brom.

Het zou krankzinnig zijn om hem na dit seizoen niet aan het roer te laten staan, tenzij het in de slotfase van de competitie volledig misgaat. En dat zou Ten Hag moeten weten met zijn verleden als trainer bij clubs als Ajax, Manchester United en Bayer Leverkusen. Neem nóóit te vroeg afscheid van een trainer.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.