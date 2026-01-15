FC Twente-directeur Erik ten Hag werd de afgelopen jaren tweemaal vroegtijdig aan de kant geschoven. Met name bij Bayer Leverkusen eindigde het pijnlijk snel. De Tukker ergert zich met name aan het feit dat trainers tegenwoordig steeds minder de kans krijgen om hun visie écht te laten landen. "Die hebben weinig verstand van de materie", zegt Ten Hag.

Ten Hag kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn laatste ervaringen in het trainersvak. De uitkomst was telkens hetzelfde, maar de frustratie zit hem vooral in het gebrek aan tijd en vertrouwen. "Ik ben wel teleurgesteld in die situaties. Het is altijd wel aardig gegaan. Alleen, je wordt aan de kant gezet zonder de kans te hebben gehad dat je werkwijze aanslaat", stelt Ten Hag bij zijn officiële presentatie als technisch directeur van FC Twente.

'Het wordt alleen maar extremer'

Volgens Ten Hag hoort die teleurstelling inmiddels bijna bij het vak. De voetbalwereld is hard, resultaatgedreven en steeds minder geduldig. "Het leidt natuurlijk tot teleurstelling, dat is deze wereld", stelt hij nuchter, om er direct meer context aan te geven. "Kijk naar Xabi Alonso (trainer van Real Madrid, die afgelopen week op straat werd gezet, red.). Het overkomt bijna elke trainer. Daar moet je mee omgaan."

De nieuwe directeur van de Enschedeërs ziet het voetbal in rap tempo veranderen. Met name de rol van clubleiding en eigenaren baart hem zorgen. "Het wordt alleen maar extremer. Je ziet steeds meer eigenaren komen, die willen hun stempel drukken. Die hebben weinig verstand van de materie", gaat hij verder.

'Kunnen niet door het proces kijken'

Die ontwikkeling werkt volgens hem door op alle niveaus binnen een club, en vooral op de positie van technisch directeur. "Je moet een klankbord voor de trainer zijn." Juist dat klankbord ontbreekt volgens hem steeds vaker, waardoor beslissingen sneller en emotioneler worden genomen. "Vanuit dat oogpunt raken ze heel snel in paniek bij tegenvallende resultaten. Ze kunnen niet door het proces kijken en nemen dan opportunistische beslissingen."

Vanaf februari stapt Ten Hag zelf in die rol bij FC Twente. Niet meer verantwoordelijk voor de opstelling of de wissels, maar voor de koers op de lange termijn. Met zijn ervaringen als trainer én zijn kritische blik op het moderne voetbal lijkt hij vastbesloten het anders te doen; met meer rust, meer visie en vooral meer vertrouwen in het proces.

Presentatie Erik ten Hag

Sportnieuws.nl gaat dieper in op de meest bijzondere zaken uit de persconferentie met voetbalwatcher Aron Kattepoel Oude Heerink. Zo wordt er onder andere gesproken over het merkwaardige moment waarbij bekend werd dat een bondscoachschap eventueel bespreekbaar is, mocht die kans zich voordoen voor Ten Hag.