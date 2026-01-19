John van den Brom heeft zich kritisch uitgelaten over de uitlatingen van zijn eigen zaakwaarnemer Guido Albers. Die gaf in het programma Goedemorgen Eredivisie aan teleurgesteld te zijn over wat technisch directeur Erik ten Hag had gezegd over de toekomst van de FC Twente-trainer. "Ik begrijp niet waarom Guido dit heeft gedaan", vertelde Van den Brom na afloop van de 2-0 derbyzege tegen Heracles Almelo.

Aanleiding voor de kritiek van Guido Albers waren opmerkingen van Erik ten Hag. De nieuwe directeur van FC Twente liet zich voorzichtig uit over de toekomst van John van den Brom bij de Tukkers. Ten Hag hield daarbij bewust de deur open en gaf aan eerst met de trainer in gesprek te willen om te zien of hun ideeën en plannen bij elkaar passen. Dat viel helemaal verkeerd bij Albers. "Als ik dit zo hoor, denk ik: dit wordt niks. Het geeft mij niet het gevoel dat dit zeker goed gaat komen. Hij had ook kunnen zeggen dat ze heel blij zijn met John en dat hun visies goed bij elkaar passen. Maar hij zegt eigenlijk het tegenovergestelde."

Irritatie bij Van den Brom

Van den Brom was zichtbaar geïrriteerd door de uitlatingen van zijn zaakwaarnemer. "Ik wist hier helemaal niets van, ik hoor dit nu pas", zei de FC Twente-coach vol verbazing tegen RTV Oost. "Ik begrijp niet waarom Guido dit heeft gedaan, dus ik ga hem bellen. We wachten eerst tot Erik daadwerkelijk begint. Dan komt er vanzelf een moment waarop we met elkaar om tafel gaan en onze ideeën, plannen en mogelijkheden uitwisselen."

Volgens Van den Brom, die wel een aflopend contract heeft bij de Tukkers, is het veel te vroeg om nu al conclusies te trekken over zijn toekomst in Enschede. "Je kunt pas conclusies trekken nadat je echt met elkaar hebt gesproken. Dat is nu nog niet gebeurd. Dus waarom zou ik er dan nu iets van moeten vinden? Ik vind dat Guido daarin wat te voorbarig is geweest. Het is zijn eigen verantwoordelijkheid om dit te zeggen, maar ik vind het wel jammer. Hier ben ik niet blij mee. Ik krijg er nu al allerlei vragen over, terwijl er nog geen enkel gesprek heeft plaatsgevonden."

De trainer wil de focus voorlopig volledig houden op het sportieve gedeelte en benadrukt dat er nog voldoende tijd is voor gesprekken over zijn contract. "Het is nog geen 1 februari. Dan ga ik echt met Erik om tafel. Welke conclusie daaruit volgt, zien we dan wel. Ik heb het uitstekend naar mijn zin bij de club en we spelen goed voetbal. Het enige wat wij moeten blijven doen, is wedstrijden winnen. Daar zijn we goed mee bezig", aldus Van den Brom.

